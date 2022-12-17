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台版舉重妖精！甜美高中妹舉89Kg　「全中運封后」求愛心情曝　

▲鼓山高中舉重隊高一隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中舉重隊高一隊員林欣妮，全中運冠軍             。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓國知名舉重選手金福珠，被稱為「舉重妖精」，她的戀愛跟訓練故事後來被拍成韓劇，這也讓台灣一群國高中生，同樣也是舉重選手們成為繼續奮發的動力，去年拿下全中運冠軍，現在就讀鼓山高中一年級林欣妮說自己不會擔心練太壯，以後的戀愛路變得不順利，一切就順其自然，同校拿下青年盃冠軍，鼓山高中國三部學生陳姿瑋也說不會：「我的重心就在這項運動上面，不會想其他事情」。

拿下全中運舉重冠軍，現在就讀鼓山高中一年級的女選手林欣妮談起舉重這項運動，三年前還是羽球選手，但是在國二才轉換訓練，來到舉重，她說：「訓練當然辛苦，有時候做得組數又很多，數量又很多，重量也很重就真的很累」，不過傳統印象當中，女性就不應該練得太壯，這樣會不會擔心以後的愛情？林欣妮被記者突如其來的問題，一時間也露出靦腆的笑容直說不會，她表示：「就順其自然，現在還不會太擔心」。

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話鋒一轉，還是回到訓練上面，奪下全中運冠軍不會讓她止步，但是要往下一個階段邁進，除了訓練之外，體型也是一個關鍵，所以她說自己體態目前並不用增胖或減瘦，教練只需要她「控制體重」，記者問：「那妳現在參加哪一個量級」，她很率性的說：「81公斤級」，記者當場很吃驚：「妳有81喔！看不出來」。

▲鼓山高中舉重隊高一隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中舉重隊國三隊員陳姿瑋，青年盃冠軍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中舉重隊高一隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中舉重隊 。（圖／記者吳奕靖攝）

小小身軀，但是體內卻蘊涵強大的爆發力量，一樣是鼓山高中舉重部選手陳姿瑋，現在念國三的身形比學姊略小，不過成績也是相當優秀，抓舉72公斤，挺舉85公斤，一口氣奪下青年盃冠軍，是否會擔心練舉重會影響未來的戀愛，她的回答更乾脆直接：「不會！因為重心在這項運動上面，不會想其他事情」，至於訓練會不會很辛苦，她說有時候的確會有不知道為何而練的心情，但是她會盡快讓自己改正，尤其是訓練遇到了瓶頸或是受傷，這種心態會更明顯」。

鼓山高中舉重隊成立於1993年5月，經過多年來的努力訓練，連續多年來榮獲全國高中組、國中組團體總冠軍，更有多位選手在世界青年與亞洲青年中榮獲佳績，是台灣知名的舉重名校。鼓山高中廖俞雲校長表示，鼓山高中舉重館於2009年興建，啟用迄今已十多年，但是長年以來無法在訓練場裝設空調設備，光站著看小孩訓練，一下子就汗流浹背了，更何況是選手與教練，他們所承受除了來自於體力的耗損之外，還有因為高溫而造成的的疲勞。總教練吳銘通也說，雖然選手們承受高溫練習，十年如一日，卻從來沒有抱怨與懈怠。

▲鼓山高中舉重隊高一隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中舉重館重新整修裝設空調 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中舉重隊高一隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山高中舉重館上周重新整修啟用 。（圖／記者吳奕靖攝）

為協助鼓山高中舉重隊更完善的訓練場所，讓選手專心爭取成績，高雄市十傑創辦人王禹生董事長，不但親自到校多次探訪，感同身受的發現學生的需求，並且親力親為四處奔走，找來12名善心企業，募到資金幫舉重部整修，也添購冷氣設備，來幫助這群小選手們可以有更好的訓練環境。

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