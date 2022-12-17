32隊→48隊！世界盃2026擴大舉行　擬「改賽制」比賽上看104場

▲2026年世界盃有望更改賽制，開放更多國家站上世足舞台。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

卡達世界盃季軍賽與冠軍賽即將登場，整個比賽將在這個周末來到高潮。國際足球總會（FIFA）會長因凡蒂諾（Gianni Infantino）16日則宣布，2026年世界盃的賽制有望從原定的3隊16組制改為4隊12組制。此外，現有的賽制為4隊8組制，但FIFA已決定在2026年擴大比賽規模，讓48隊能夠進入小組賽。

根據《路透社》報導，2026年世界盃將由美國、墨西哥與加拿大聯合舉辦，屆時比賽將會分別於3個國家舉行。在現有的世界盃賽制中，小組賽為4隊8組制，共32個國家。但FIFA先前已拍板，將從下一屆起更改賽制，讓更多的國家可以參與世界盃。

事實上，美國與墨西哥曾分別於1994年與1986年舉辦過世界盃，當時參加隊伍為24隊。而2026年世界盃的參加隊伍則會高達48隊，屆時比賽預計在美國、加拿大以及墨西哥的16個城市分別展開。卡達世界盃因為天氣炎熱因此將比賽日程調整至11月與12月，不過2026年世界盃則會回歸夏季賽程。

FIFA先前曾考慮要在小組賽採取「3隊16組制」的賽制，不過因凡蒂諾16日指出，目前也在考慮4隊12組制，兩種賽制都在考慮範圍中。

根據目前規劃，大部分比賽將在美國紐約到洛杉磯的11個城市舉辦，包含4強賽、準決賽以及決賽。

卡達世界盃共有32隊入選，一共進行了64場比賽，歷時29天。而2026年世界盃小組賽如果是3隊16組制，則要在32天內比完80場比賽，如果是4隊12組制則需要104場比賽，也就是說，整個世足賽程至少要再延長一周。這也意味著將為世足帶來更多的轉播收入。FIFA在11月曾經透露，卡達世界盃的轉播與贊助收入比上一屆俄羅斯世界盃還要多出10億美元（約新台幣307億元）。

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