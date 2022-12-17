阿根廷「梅西壁畫」無所不在！　家鄉挺到爆：我們已是冠軍

▲梅西壁畫上面還寫著「來自另一個星際、來自我的鄰居」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

球王梅西（Lionel Messi）18日將帶領阿根廷對戰法國，爭奪本屆世足冠軍，而這也是梅西代表國家隊在世界盃場上的最後一舞，他一肩扛起祖國和家鄉的希望，而梅西的故鄉更是到處畫著梅西壁畫，對他們而言，梅西已經將冠軍帶回阿根廷了。

▲▼羅薩里奧（Rosario）到處可見梅西的壁畫。（圖／達志影像／美聯社）

梅西來自阿根廷首都布宜諾斯艾利斯以北300公里的港口城市羅薩里奧（Rosario），這裡也是梅西成長和第一次踢球的地方，因此在這裡，隨處都可看見梅西的肖像壁畫，

羅薩里奧的每一位居民，幾乎都是梅西的鐵粉，住在當地的胡安（Juan Ibáñez Moroni）說，他自己的兒子正在梅西以前的少年足球俱樂部踢球，「我們會贏的，因為球員們都很積極，他們除了替阿根廷這樣做，也會替梅西這樣做。」

▲賽洛迪諾市懸掛起一件高6層樓的梅西「藍白軍團10號球衣」。（圖／路透）



隔壁城鎮賽洛迪諾（Serodino）同樣對梅西感到驕傲，他們在廣場懸掛起一件高6層樓的梅西「藍白軍團10號球衣」，力挺梅西帶領阿根廷奪下金盃。鎮長德洛維塔（Juan Pío Drovetta,）說，光想到阿根廷有希望爭冠，就讓他感動地全身起雞皮疙瘩。

▲梅西少年時所待的足球俱樂部也有他的壁畫。（圖／達志影像／美聯社）



▲梅西故鄉的小學生也畫圖力挺。（圖／達志影像／美聯社）



梅西的老家附近也有一幅巨型壁畫，上面還寫著「來自另一個星際、來自我的鄰居」。當地居民費雷拉（Alejandra Ferreyra）拿出與梅西年輕時合影的照片說，「梅西他值得擁有最好的生活，因為他是個美麗的男孩，他是一個天生的領導者，他帶給所有人快樂，無論如何，我們已經是冠軍了。」

阿根廷與法國在尋求拿下隊史第3座世界盃冠軍，而阿根廷上一次奪下大力金盃是在1986年，當時由馬拉度納（Diego Maradona）領軍的藍白軍團，以3比2的成績擊敗西德，當年馬拉度納也成功拿下金球獎。

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