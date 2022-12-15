求職履歷必被選中4寫法！「SWOT分析」手把手10分鐘完成

文／Workworks職場人

SWOT分析又稱為「優劣分析法、強弱危機分析」，是由優勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunity）與威脅（Threat）四個面向組成，主要用於分析企業自身的優勢與劣勢，以及企業所面臨的機會與威脅，本篇編輯將分享如何透過「SWOT分析」套用於求職履歷，讓職場人們能全盤考量內外在因素、掌握自身優勢！

履歷SWOT分析寫法

1.Strength 優勢

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優勢面處於內在條件，涵蓋職場人們「具備的學歷、專長、特質以及與競爭對手的區別」，開始列自身優勢前，不妨花時間思考自己有什麼獨特性？以及有哪些特點能吸引到人資的關鍵？以編輯的例子來說，SWOT分析中的「優勢」則為做事認真、腳踏實地，並會用樂觀看待生活的態度迎向挫折。

2.Weakness 劣勢

劣勢面同樣隸屬於內在條件，顧名思義即為「自身的弱項、缺乏的地方」，職場人們如果不知從何下手，建議思考有沒有哪些個性需要改善？或是自身是否缺乏專業技能？像是求職工作中最常見的缺點：對於專業知識不夠牢固、語言表達能力較差、沒有明確的目標與合理的規劃。

3.Opportunity 機會

機會屬於外在條件，編輯建議可用「自身未來發展能幫助企業帶來收益」作為考量，以編輯例子分享，由於自己喜歡幫助別人，導致周圍很多人都願意幫助我，構建良好的人際關係條件是個很好的外部機會。另外如果職場人們有研讀碩博士學位、更高層次的專業人才，也能將此列作為外部機會，畢竟專業知識較為紮實和深厚，自然而然能替企業帶來更多競爭優勢！

4.Threat 威脅

威脅層面隸屬於外部環境，職場人們可將「當前的就業市場、產業前景、景氣狀況等」作為參考，最常見的說法像是：與自我同專業的人有很多，求職環境競爭劇烈，這不單考驗知識的比拼，更重於個人表現機會。

「SWOT分析」雖然常見於策略規劃團隊進行分析，應用於個人層面時，無論是求職履歷或是應徵面試時，也能套用SWOT分析，將自己當作產品「發揮強項、迴避弱項」，在制定目標上能更掌握當前環境狀況！編輯建議履歷上附上SWOT分析時，可套用圖表方式呈現，吸引人資注意唷！

Source：104職場力

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