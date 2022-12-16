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社會 社會焦點 保障人權

身上有黑令旗！　閨蜜幫化解...假道師特製「春藥金桔檸檬」性侵

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲李姓男子透過網路認識高男，並向其謊稱身上有黑令旗需1名女子透過宗教儀式化解，高男徵得女性友人同意進行儀式，慘遭李姓男子下藥性侵得逞。（圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

太挺朋友！高姓男子在網路結識李姓男子，李男稱自己有法力，看見高男身上有黑令旗，不處理會影響運勢，須由女子穿經衣、飲符水及安眠藥進行宗教儀式就能化解，高男找上女閨蜜小佳（化名）幫忙。小佳赴李男住處後，喝下摻有春藥金桔檸檬飲料後，全身無力慘遭性侵得逞。失身後的小佳憤而報警，士林地檢署偵結依強制性交罪將李男起訴。

起訴指出，自稱有法力的李男告訴高男「你身上有黑令旗，如果不處理會影響運勢」，若要解決，須由1名女子穿上經衣、喝下符水及安眠藥，再與其單獨再房內進行宗教儀式後，就可順利化解，而過程中則不得入內，否則會遭煞氣衝到。

害怕的高男找小佳幫忙，雙方約今年2月28日到高男家，小佳先自行服用安眠藥3顆，隨後喝下李男準備的摻有春藥符水進入房內，李男見全身無力的小佳立刻將其衣物脫下，親吻胸部，再以手指性侵得逞。

警訊、偵查時，李男強調「我真的看到有黑令旗，我也是真的會作法事」會上網買春藥是因為做了預知夢，而且有幻聽到要用這些方式跟小佳發生性行為。

害閨蜜被性侵的高男委屈說，他是徵得小佳同意，當天李男先調製自稱是金桔檸檬的符水讓小佳喝下，小佳也服下李男吩咐的3顆安眠藥，隨後進入房內穿上李男準備的藍色衣服，他在客廳就聽到房內傳出碰撞聲，宗教儀式結束後，李男先走，虛弱的小佳就對著他說頭痛身體不舒服，並訴說被侵犯過程。

檢方勘驗，檢警調查，發現小佳貼身衣物有其自身DNA，另有男性DNA，經比對與李男相符，偵結後依藥劑強制性交罪將李男提起公訴。

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