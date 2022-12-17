寒流來襲！通霄精鹽廠「類溫泉泡腳區」爆人潮　民眾：超舒服！

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

今（17）天受入冬首波寒流影響，北台灣低溫下探7度，沿海空曠地區甚至可能有6度的低溫，苗栗縣通霄精鹽廠有一處海洋溫泉泡腳區，因連日來氣溫驟降，吸引許多民眾前來泡腳取暖。不過該「溫泉」其實不是真的溫泉，而是製鹽過程中產生的熱水，廠區為了不浪費水，特別設置這個「類溫泉」泡腳區。

▲苗栗通霄精鹽廠設置的「海洋溫泉泡腳區」，因近日氣溫驟降，吸引不少遊客前來泡腳取暖。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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苗栗通霄精鹽廠早年引進離子交換膜電透析的製鹽技術，製鹽的過程中會排出的溫熱海水，廠方為了不浪費水資源，靈機一動設置一處泡腳區，提供溫熱的海水讓遊客免費泡腳，民眾前來只要將腳沖洗後，就可以進入泡腳池，泡腳池的水溫維持在40多度，和真正的溫泉溫度差不多。

海洋溫泉泡腳區雖然不是真的溫泉，但不少民眾表示，泡起來跟真的溫泉差不多，直呼「很舒服」，還有人說泡過之後「全身舒暢，背部發熱」、「晚上比較好睡，血液循環也變好」，也有民眾開玩笑地說，泡完之後腳紅通通，像煮熟的蝦子，甚至有人泡腳泡上癮，天天來報到。

廠方表示，之前疫情嚴重時，泡腳區有暫停一陣子，隨著疫情趨緩，人潮也慢慢回流，而這幾天氣溫驟降，泡腳池湧進不少人潮，頓時成了通霄精鹽廠的熱區。