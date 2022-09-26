女候選人超斜槓！開台大賣爆乳清涼照　「訂閱抖內」就能解鎖政見

▲秘魯市議員候選人加西亞也在Onlyfans經營頻道。（圖／翻攝instagram@tessgarciaoficial）

記者吳美依／綜合外電報導

秘魯將於10月2日舉行地方選舉，塔拉波特市（Tarapoto）市議員候選人加西亞（Tess Garcia）在社群媒體上爆紅，因為她利用成人平台Onlyfans的頻道的收入，全額資助競選活動，只要在網路上購買清涼寫真照，或者訂閱頻道、每月「抖內」20美元（約新台幣636元），就能解鎖政見內容。

▲加西亞獲得黨部大力支持。（圖／翻攝instagram@tessgarciaoficial）

新冠疫情爆發後，加西亞就開始經營Onlyfans頻道，如今代表區域聯盟黨（Unión Regional）參選市議員，也決定利用這番事業，贊助並且展現自己的政治理念，獲得黨部大力支持。不過，她對頻道實際收入始終守口如瓶。

44歲的加西亞接受當地媒體採訪時說，這場競選絕對是認真的，該是時候有人採取不同的競選方式了，「我厭倦了老套的政治……我們值得改變。我想用優秀的（政見）計畫取悅所有鄰居，這將協助改善他們的生活品質。」

▲加西亞喊話，鄉村女孩也能經營火辣頻道。（圖／翻攝instagram@tessgarciaoficial）



塔拉波特市所在的聖馬丁省（San Martin）多數地區都是鄉村，與秘魯首都利馬（Lima）的繁華樣貌相比，宛如不同的世界。不過，加西亞對此表示，「我看到很多利馬女孩都有Onlyfans帳號。我問我自己，為什麼來自其他省的女孩不能呢？」

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