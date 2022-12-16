地檢署頂樓升「黨旗」　民進黨籲儘速偵辦：勿讓有心人誤導視聽

▲台北地檢署頂樓的國旗杆16日下午遭人懸掛民進黨旗，北檢得知後已將黨旗取下 。（圖／讀者提供）

記者陳家祥／台北報導

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領立委助理費案，16日凌晨諭令高交保候傳。今下午傳出北檢頂樓國旗杆被偷加掛1面民進黨旗，北檢得知後立即派人取下，並調閱監視器鎖定特定民眾。對此，民進黨回應，有不明人士於北檢懸掛黨旗，意圖污衊民進黨與司法檢調機關，民進黨呼籲警方儘速偵辦，查明真相，勿讓有心人士操作訊息誤導視聽。

民進黨發言人林靜儀表示，民進黨對於任何司法調查案件，一向秉持尊重司法調查權，勿枉勿縱。對於有不明人士疑似於北檢懸掛黨旗，意圖污衊民進黨與司法檢調機關，民進黨呼籲警方儘速偵辦，查明真相，勿讓有心人士操作訊息誤導視聽，並對這樣的行為予以譴責。

北檢所在的司法新廈是6層樓建築，頂樓有門禁管制，一般民眾無法隨意進出，但因司法新廈同時另外台北地院、法務部2個機關，頂樓互通，各機關人員也不見得互相認識，不排除特定民眾是尾隨公務人員溜到北檢頂樓，把民進黨旗升到國旗杆上。

由於北檢15日才發動搜索約談高虹安遭檢舉涉詐60萬元立委助理費案，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪，諭令高虹安60萬元交保，下午就傳出被人偷掛黨旗的事情，有司法官猜測，可能是要表達對政府偵辦高虹安的不滿。法界人士指出，因侮辱公署罪已廢除，類似潛入公家機關管制區域的行為，可能觸犯了《刑法》侵入建築物罪。