消費指數連16月逾警戒線　趙少康翻蔡英文「1句話」狠打臉

▲中廣董事長趙少康。（資料照／趙少康辦公室提供）



實習記者李密／台北報導



近來萬物皆漲，人氣速食品牌「麥當勞」昨（15）日宣布調整菜單與部分產品價格，早餐及一般時段套餐全調漲10元，單點大薯、地瓜條、薯餅也全變貴。對此，中廣董事長趙少康批評，在總統蔡英文執政下，物價指數漲幅已連續16個月超過2％的通膨警戒線，薪水不只跟不上物價漲幅，實質經常性薪資甚至衰退0.07％。他更翻出蔡英文7年前曾批評時任總統馬英九「上班打卡制、下班責任制」讓青年不敢作夢，「妳做了六年總統，年輕人更敢做夢了嗎？」





▲麥當勞宣布喊漲。（示意圖／業者提供）



對於近來物價上漲，趙少康今（16）日表示，麥當勞去年11月才漲過價，下周又要再漲，合計漲幅高達8.7%，讓小資族哀鴻遍野。面對進口物資漲價，加上國內電價又漲，不只麥當勞，必勝客漲了3.3％、鼎泰豐漲4％，甚至便利商店的便當也漲，什麼都漲，就是老百姓的薪水沒漲。

趙少康批評，對於民生痛苦升高，蔡政府還是繼續數據治國，不但拿股市上萬點當政績、主計總處還在選前公布台灣每戶財富高達1263萬元「擊敗日韓、超英趕美」，簡直活在平行時空，不知民間疾苦。蔡政府執政下，物價指數漲幅已經連續16個月超過2％的通膨警戒線，薪水不只跟不上物價漲幅，實質經常性薪資甚至衰退0.07％，蔡政府把基本工資調漲當政績，但多數上班族根本無法受惠，日子只能越過越苦。



趙少康怒轟，蔡英文2015年為了攻擊馬英九政府，批評「上班打卡制、下班責任制」讓青年不敢做夢，也不願結婚生子。但蔡英文做了六年總統，經濟比國民黨時期更好嗎？年輕人更敢做夢了嗎？敢結婚生子了嗎？「只剩漲聲的蔡政府，已經離人民越來越遠。」