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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸疫情激增「多地血庫告急」　已危及重症搶救

8月3日，在江蘇揚州時代廣場，一市民來到獻血車前諮詢情況。（圖／新華社提供）

▲大陸多地血庫告急。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情急速升溫下，各地開始出現血庫告急的困境，遍及雲南昆明、江蘇、山西、山東、江西、吉林等地。據「雲南昆明血液中心」微信公眾號消息，受疫情影響，街頭無償獻血人數急劇下降，團體獻血活動被迫停滯，已經危及到孕產婦、危重症患者的搶救，血液庫存全面告急。

據《中國新聞網》報導，連日來發出血液庫存預警的地方，包含雲南昆明血液中心、山東省血液中心、江蘇省血液中心、山西呂梁市中心血站、吉林省血液中心等多個單位。

連日來，山東省血液中心多次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血庫存量已經達到了紅色預警狀態。紅色預警是採供血應急預案中最高級別的預警，一旦發生產婦大出血、外傷、血液病及急危重症等手術大量用血的病例，隨時可能出現危及患者生命安全的緊急情況。目前，省血液中心單日採血量100單位左右，而每日至少700單位血液才能滿足臨床用血基本需求。

12月13日，江蘇省血液中心發布倡議書，江蘇省血液中心血液庫存已跌破最低庫存警戒線，呼籲市民積極參與獻血。今年12月份獻血人次和獻血量與去年同期相比，分別下降了57%和54%。據悉，現在A型是3天的臨床需求量，B型、O型、 AB型已不足5天的日用量。

山西呂梁市血液庫存也持續走低。據呂梁市中心血站工作人員透露，臨床有大量需要緊急輸血和依靠血液維持生命的患者，臨床用血一刻也不能停止。但最近一段時間，每天來獻血的市民不到往常的三分之一。

此外，當前，江西省無償獻血工作正面臨困難，血液庫存全面告急，各种血型均十分緊缺。

血液庫存告急的原因，多為「受疫情影響」、「寒潮降溫」等因素，這兩個因素導致捐血人數銳減、諸多捐血活動也被暫停。

大陸官方曾在2021年3月25日頒布「血站新冠肺炎疫情常態化防控工作指引」，當中要求捐血者本人有發熱或呼吸道症狀等四類人建議暫緩捐血，暫緩時間為相關情況結束後至少28天。

同時「指引」提到，新冠病毒滅活疫苗接種者，疫苗接種48小時後可捐血；接受其他類型新冠病毒疫苗接種者，疫苗接種當日起，14天後可捐血。對於曾被診斷為新冠病毒感染者，治癒出院後六個月內暫拒捐血。捐獻恢復期血漿除外。

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