柯文哲訪星國第一站　交流取經「消費券e化」：帶動長者加入數位行列

▲柯文哲拜訪新加坡西南區劉燕玲市長。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）



實習記者李密／台北報導

台北市長柯文哲月初剛赴日本沖繩宣傳悠遊卡，昨（15日）再啟程前往新加坡參訪。第一站先拜訪西南區劉燕玲市長，交流疫情期間新加坡店鋪小販推動e化，voucher紙本券附上QR code，吸引長者加入數位化行列的等推動成效。訪團也拜訪近年致力強化數位市場「法規監管」與「個人隱私保護」的資訊通信媒體發展局，交流城市數位包容與數位落差等議題。

▲柯文哲拜訪西南區劉燕玲市長。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）



柯文哲新加坡行程第一站首先拜訪西南區劉燕玲市長，他稱讚劉燕玲思慮清晰、條理分明，不只是市長也身兼貿工部，文化、社區及青年部政務部長，同時還是議員，「一個人兼四份工作」。



柯文哲說，劉部長特別和他分享在疫情期間，如何在新加坡店鋪、小販推動「e化」（新加坡稱「數碼工作」），從2020年6月，先推出CDC #voucher（消費券），在紙本券上附QR code，先提供中低收入戶減輕負擔；吸引更多樂齡長者加入數位化行列，再推出第二波、第三波，逐步推高e化比例。且一份voucher是以家戶為單位，在手機上操作就可以直接分發給多位家庭成員，減少政府分送給人民的壓力，第四波還計畫再升級，可以作為捐款使用。



北市府訪團也前往資訊通信媒體發展局拜會（IMDA），IMDA近年來致力強化數位市場之「法規監管」與「個人隱私保護」，讓企業與政府一起解決數位化帶來的問題。且新加坡政府非常強烈意識到，e化必然會導致數位落差 ，使好處被少數人所寡佔，因此更用力協助年長、弱勢者學習，打造新加坡成為一個數位包容的環境。各部門局處戰略目標一致，給人民清楚方向，進步才能有感。

▼柯文哲訪新加坡。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

