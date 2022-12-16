3歲童受虐躺病床20天！昏迷指數3瀕死　施虐母求平安符盼康復

▲3歲男童遭虐命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

弟弟快醒來！上月遭生母用衣架及其同居男友腳踹暴打，腦出血送醫命危的3歲男童，住院至今已進入第20天，彰化基督教醫院16日表示，男童昏迷指數依舊維持3，但絕不放棄任何希望，持續積極搶救，男童生母被限制住居在新竹不能前往探視，但仍求了平安符透過社會處送給兒子，希望他能度過難關。

男童父母婚後住在新竹，因為經常受到生父欺凌，生母於是申請保護令，離婚後住回新竹娘家，再認識陳姓男友，同居期間男童也經常受虐被打，今年11月份才搬回到彰化，原本與陳男父母居住，後來又在溪州租房子。

檢方指出，案發於11月25日、26日，因為小孩管教問題，男童被生母用衣架及愛的小手暴打，陳男則是用腳踹踢男童的頭部著地，導致身體上下出現數百處重重疊疊的瘀痕及腦出血狀況。

11月27日下午2點30分左右，3歲男童被生母張女緊急送往卓醫院，院方發現，男童全身瘀青且意識昏迷，張女聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷，院方發現狀況不對，緊急通報119。

男童之後被轉往彰基兒童醫院，送醫時已重度昏迷瀕死，身上皮膚「沒有一處是完整的」，也因為長期營養不良，身體羸弱不堪。彰基經檢查後，發現男童昏迷指數3，出現腦出血、瞳孔放大，全身滿布瘀青及傷口，背、臀、腿部都有藤條抽打明顯傷痕。由於男童腦壓異常升高，經緊急手術降腦壓後，住進加護病房持續治療觀察，至今昏迷指數仍舊維持3，狀況一直沒有好轉。

由於男童在彰化受虐、戶籍地在新竹，彰化社會處與新竹社會處均持續關心，社會處表示，男童生母雖被裁定限制住居在新竹縣，不能到醫院探視男童，但仍天天打電話詢問關心男童狀況，也寄了一個平安符，希望他能度過難關，至於後續醫療，目前仍由彰化基督教醫院持續搶救中。