極凍寒流強襲！周日晚間最冷　下周三冷氣團壓境「冷到聖誕節」

▲寒流來襲，周末全台寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面影響，今(12/16)全台有局部短暫雨，明天(12/17)寒流強襲，低溫下探10度，周六晚間到周日(12/18)是極冷空氣最強時刻，周日晚間低溫下探10度以下，感受十分寒冷，下周一、二(12/19~12/20)回溫，不過下周三(12/21)將迎來下波冷氣團，且影響滿長一段時間。氣象局預報大陸冷氣團將影響到12/25聖誕節。

天氣風險公司分析師林琮訓表示，今(12/16)天在華南沿海到台灣海峽會不斷有雲系發展並且向東通過台灣，全台都有機會出現局部短暫陣雨，北部降雨較明顯，中南部山區受到地形影響，累積雨量較多。

明天(12/17)周六北方強冷空氣南下，寒流強襲台灣，林琮訓分析，由於中層水氣仍多並持續通過，北部、東半部地區明天仍是陰天有短暫陣雨，中南部平地多雲，山區也有短暫陣雨，但入夜後北方乾空氣移入，水氣逐漸減少，天氣會明顯好轉。氣溫則是會顯著下滑，白天氣溫一路降溫，晚間到周日(12/18)清晨，北部、東北部低溫8度到10度，中南部11到14度，感受上十分寒冷。

林琮訓指出，周六晚間到周日一整天是冷空氣最強的時候，在大氣轉乾後，預估周日各地多雲到晴好天氣，只有迎風面北海岸至東北角、東半部才有局部零星降雨；氣溫方面，北部、東北部全天都介於8到11度，中南部、花東白天會稍微回升，不過涼冷感覺相當明顯，到了周日(12/18)晚間除受冷空氣影響，還要留意輻射冷卻加成影響，各地易出現10度以下低溫。

▲周末寒流來襲。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

林琮訓表示，下周一(12/19)開始冷空氣逐漸減弱，到下周二(12/20)北部高溫回升至19到20度，中南部、花東22到24度，但是很快到下周三(12/21)，又有北方冷空氣向南侵襲，強度雖比這次寒流還弱，不過預估也會是一次冷氣團事件，下一波冷空氣影響會持續滿長一段時間，北部可能會有長時間氣溫都在15度以下的現象，中南部留意日夜溫差大，尤其南部早晚氣溫變化容易超過10度。

氣象局則表示，下周三(12/21)大陸冷氣團南下，氣溫再度下降，下周四(12/22)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地方早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五到周日(12/23~12/25)受大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低；北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。