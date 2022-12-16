遭爆指揮網軍　黃重諺否認：是被拉入群組

▲總統府發言人黃重諺。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

網路媒體《民報》14日報導指稱，2020年總統大選期間網軍Line群組成員，包括總統府副秘書長黃重諺、民進黨代理秘書長林鶴明等人都加入，引發討論。黃重諺昨（15）日則說，他只是被拉進群組，不可能有操縱網軍之事。

國民黨立委陳玉珍昨日在立院質詢表示，現在副總統賴清德要選黨主席，這項爆料是不是對英系的追殺？黃重諺說，不知道什麼是「英系」，他身為總統府副秘書長，工作就是輔佐總統。

黃重諺也說，他先前擔任總統府發言人，有時候因為工作上的協調就被拉進一些相關群組，曾經同時身在1千個群組當中。

陳玉珍問，是否在群組內發表非官方戰術？黃重諺則說，發言人的工作是針對國民想問的事情做回應，不可能有和網軍討論戰術的事。

根據本站先前報導《民進黨高層加入「網軍」群組？ 林楚茵：是「時事溝通群組」》，同樣被點名是群組成員之一的立委林楚茵昨日指出，那只是時事溝通群組，這種群組各黨都有，不需要捕風捉影、小題大作。

▲立委林楚茵。（圖／林楚茵提供）



民進黨立委高嘉瑜認為，群組內容是互相交流，總之他們之間可能有志一同、彼此有互相聯絡情感，感情應該不錯，據她瞭解黃重諺是吃素的，他可能也是被加入的，就像有時候人家也會把我們莫名加入群組，不知不覺、渾渾噩噩的就被拉進去，主要看有沒有發言還是潛水比較重要。