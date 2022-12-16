高虹安60萬元交保　前法官轟貪汙犯！新竹市民挺她舉牌：司法打壓

記者劉昌松、崔子柔／綜合報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐立委助理費案，檢方複訊後，今（16日）諭令高虹安以60萬元交保候傳，現場除了大批媒體聚集，還有前法官張耀宇、網紅四叉貓、4位新竹市民等人到場。

高虹安今0時許移送北檢，面對媒體不發一語，突然間曾任法官的張耀宇出現，對著高虹安大罵「貪汙犯」，但高虹安並未理會。

▲高虹安涉詐立委助理費。（圖／記者劉昌松攝）



現場也有4位新竹市民到場支持高虹安，舉著「司法打壓」的字牌，不斷喊聲說要接高市長回新竹。

▲4名自稱來自新竹的支持者到北檢前抗議司法打壓。（圖／記者劉昌松攝）



先前猛攻高虹安的網紅「四叉貓」劉宇則在15日深夜就抵達，還準備了30碗海鮮粥給現場媒體，說他跟朋友來看看熱鬧，順便帶宵夜來請記者吃，「如果等等高虹安餓了，可以請她一碗」。

▲四叉貓深夜現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署懷疑現仍任職立委的高虹安，授意公費助理低薪高報，把加班費上繳當作辦公室公基金，疑涉不法金額數十萬元，專案小組15日兵分8路搜索約談，經檢察官漏夜複訊後，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳，辦公室主任陳奐宇及前助理「公衛文」王郁文各交保10萬元，高虹安男友李忠庭獲無保請回。