今越晚越濕冷！鋒面、寒流接力來襲　「極寒8℃」時間曝

▲今天鋒面、寒流將接力來襲，台灣地區將會越晚越濕冷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者葉國吏／綜合報導

今天台灣受到鋒面影響，全台各地有雨，基隆北海岸、大台北地區下雨時間長；南部地區降雨則較為局部。今晚鋒面通過後寒流接力報到，全台溫度驟降，周日（18日）清晨台北僅剩8度，中南部10度左右。

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▲今天（16日）會有鋒面在台灣附近形成，受鋒面影響，各地降雨機率提高。（圖／中央氣象局，下同）

中央氣象局預報員曾昭誠指出，今天（16日）會有鋒面在台灣附近形成，受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，尤其基隆北海岸及大台北下雨時間長，容易出現局部大雨，南部地區降雨則較為局部；早晚仍較涼，各地低溫普遍約16-19度，白天北台灣溫度回幅仍不多，高溫約19、20度，其他地方大多在23-26度，高屏則可以來到28、29度。

▲基隆北海岸及大台北下雨時間長。

曾昭誠表示，今晚鋒面通過後入冬首波寒流接力報到，氣溫將開始下降，周日至周一是最低溫的時候，台北預計僅有8度、中南部10度。周一清晨受到輻射冷卻效應影響，中南部可能還會更低。至於雨會下到什麼時候？曾昭誠透露，雨勢會一直持續到周六上半天，下午開始明顯轉乾。

▼週末寒流來襲。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）