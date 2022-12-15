「辣個男人」要來了！王鴻薇確診咳不停　曝韓國瑜將當分身輔選

▲王鴻薇確診開直播。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委補選參選人王鴻薇今（15）日驚傳確診而在家隔離，儘管咳嗽、發冷，但她還是透過視訊、直播衝刺選情。王鴻薇今晚9時直播表示，舉凡前市議員羅智強、市議員當選人楊植斗、智庫執行長柯志恩、立委林奕華、台北市長當選人蔣萬安都會當她的分身幫忙拜票輔選，更答應網友會找前高雄市長韓國瑜也來當分身幫忙拉票。

王鴻薇今天確診第一天，晚間9時在臉書開直播，她指出有咳嗽、發冷症狀，下午開始很疲累，全身都痠痛。王鴻薇表示，有好多朋友來慰問，大家都要送她清冠一號，她則出示清冠一號藥水與藥粉，稱會搭配著吃，甚至還有鄰居想幫她煮三餐，希望5天後，即下周二能夠「陽轉陰」出關。此外因為朋友建議一直喝水，所以王鴻薇也提及今天一直上廁所，也有以檸檬片來補充維他命Ｃ；至於網友建議吃止痛藥、退燒藥等藥片，她則表示因為患有胃食道逆流，怕晚上睡覺會很痛苦。

由於確診打亂了選舉步調，王鴻薇表示，感謝黨內同志幫忙當分身，明早8時至9時第一場由羅智強、楊植斗協助在榮星花園站路口；周六早上本來要跟柯志恩合體掃長春市場，如今她確診，柯志恩還是會如期上午9點出席，當她的分身，周日則有林奕華。王鴻薇說，氣象預報顯示週周寒流來襲、氣溫陡降，對他們感到不好意思。

王鴻薇續指，台北市長當選人蔣萬安今天有發LINE希望她好好休養，讓她感覺很貼心，且蔣萬安也答應會如期幫忙拜票輔選，蔣的團隊也很幫忙，未來蔣萬安就變成她的分身。最後，有網友詢問會否找前高雄市長韓國瑜來輔選，王鴻薇則當場應允，「會來找找韓市長當分身拉票」。