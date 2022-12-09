「環保吸管1材質」從爆紅→跌落神壇　苦主大罵：根本殺人凶器

▲市面上有各種環保吸管。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

買手搖飲或超商咖啡，民眾持環保杯可折5元，吸引更多人減碳愛地球。不過有網友驚呼，想當初許多人狂推不鏽鋼吸管，轉眼間它已跌落神壇，讓原PO好奇背後原因？文章曝光後，釣出一票苦主大罵，「凶器+不好清洗啊...」「難洗！用久了又有金屬臭味！」

一名網友在PTT表示，最初宣導減塑觀念時，一堆名人狂推「不鏽鋼吸管」的好處，還有各種清洗的教學神招，引發一陣爆買熱潮。

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如今大家越來越重視環保，原PO卻驚呼，「現在好像沒什麼人在用不鏽鋼吸管了，是因為不好隨身攜帶的關係嗎」，或是另有其他原因呢？

底下網友列出3個超雷主因，包括難清洗又有金屬味道，以及擔心變成凶器，「凶器+不好清洗啊...」「牙齒差點被吸管撞斷」、「因為台灣人有咬吸管的惡習」、「玻璃的比較好，不鏽鋼吸管根本不知道裡面有卡什麼垢」、「太硬了～危險，年紀大了牙齒都不好」、「噁心啊～裡面根本洗不乾淨」、「拿來戳人很猛，硬度讓人體無法承受」、「一旦有刮痕，裡面就很難清乾淨了」、「難洗！用久了又有金屬臭味」「殺人凶器，信不信你往前一捅就能穿過別人氣管」。

另一派網友則使用矽膠或玻璃材質的吸管，「買矽膠的就好，還可以折」、「軟式醫療材質的比較好用」、「玻璃比不鏽鋼好一點」、「現在變矽膠吸管了啊」、「我都用玻璃吸管，蠻不錯的，透明好清洗」、「玻璃才讚，而且其實玻璃沒那麼容易碎」。

不過也有人仍在使用不鏽鋼吸管，「我水壺附的吸管還在用，但是要很常清理」、「在家都會用，上面再加矽膠軟吸頭比較好用」、「我家人在家還是有在用」、「在家裡才用，可以矯正咬吸管喔」。

▼網友狂罵。（圖／翻攝PTT）

