好市多回歸潮男單品！他等2年超嗨　見「撞衫警衛伯伯」全笑翻

▲隔了2年才出現的NASA外套引發熱烈討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「等了2年終於又出現了！」有好市多會員15日驚喜發現，賣場悄悄上架一款外套，可以看到上面的「NASA」LOGO帥氣又吸睛。沒想到底下卻紛紛滅火，「阿湯哥穿了會很帥，但實際上穿上去會是社區警衛伯伯」、「社區里長巡守隊員衣服外套也是這樣」、「現在看到只會覺得是KMT飛行夾克了」，引發話題。

一位網友今（15）日上午在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，分享他在南崁店看到外套有現貨，更直呼等了2年終於又出現，似乎心心念念這款商品。從照片中可見，該產品是軍事時尚品牌「Alpha Industries」的外套，賣場牌子上則寫「男NASA款M1夾克」，一件售價4999元，Size是美國尺寸S-XL。

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▲好市多上架NASA飛行夾克。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，就有會員很心動，「這一定要買的啦！衣櫃裡面怎麼可以少這一件呢」、「我覺得這件小孩穿超級可愛的」、「似乎很多人不認識這經典的Alpha飛行外套」、「愛好軍品的人，對Alpha的軍裝外套都非常喜歡。」還有人笑呼，「又要滿街飛官了」，猜測這是下一件國民外套。

不過，更多人卻一秒歪樓，「好像新的里長外套」、「我爸10幾年前當里民守望相助隊員的時候，就是發這種的，只差在上面布標而已」、「這不是我家社區保全大哥的制服外套嗎」、「個人覺得～如果身材不夠好還是不會穿搭，那穿了只會變成警衛阿伯」、「本來很想要的，但留言直接讓我滅火。」

據悉，好市多在2020年9月就曾販售Alpha Industries的MA-1 NASA飛行外套，當時官網上定價一件5990元，好市多則賣3899元。這也讓一票網友直搖頭，「幾年前都3開頭，還有CP值，現在5000可以有更多更好選擇了」、「5000直逼專櫃價格，直接去專櫃買好了」、「老實說，這價格可以買更好的。」