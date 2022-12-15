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大陸 大陸焦點 特派現場

「台青武漢生活日記」　15名素人拍攝在陸創業故事

▲▼ 第六屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」主題活動 。（圖／武漢台協提供）

▲ 第六屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」主題活動 。（圖／武漢台協提供）

記者任以芳／武漢報導

第六屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」主題活動在湖北武漢舉行，15名在陸台青用隨手拍方式，呈現在大陸創業、讀書等日常生活，運用4天3夜時間透過影像說故事，記錄回憶。

該活動分5組在漢創業的台青變身「影片創作者」，以素人真實的生活、創業經歷為藍本，通過手中的鏡頭看武漢、說武漢，展現這座長江經濟帶上核心城市的發展商機和人文歷史。

參與本次活動的15位台青在武漢創業多年，從事科技、金融、醫療、文化、餐飲、家具等多個行業。武漢臺資企業協會會長蕭永瑞表示，「透過年輕人視角，用手中的鏡頭，記錄自己的創業經歷的故事，讓更多台灣青年多維度、多視角、多元素了解武漢的真實面貌。」

▲▼ 第六屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」主題活動 。（圖／武漢台協提供）

▲大陸國台辦副局長朱鳳蓮。（圖／武漢台協提供）

開營儀式，大陸國台辦副局長朱鳳蓮影片致辭表示，「在兩岸融合發展的潮流中，希望更多台灣同胞，尤其是台灣青年能夠主動參與，用影片記錄在漢創業台青拚搏的青春，在武漢繼續追夢、築夢、圓夢。」

「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」主題活動已歷經六度春秋，每屆活動，台灣青年用他們手中的鏡頭，展現武漢人文風情和經濟發展新面貌和城市活力。本屆活動由大陸國台辦新聞局、武漢台辦指導，武漢台資企業協會主辦、宣傳功能委員會承辦。

▼ 台青代表王天山從武漢市台辦主任劉紅鳴手中接過營旗 。（圖／武漢台協提供）

▲▼ 第六屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」主題活動 。（圖／武漢台協提供）

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