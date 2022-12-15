政院推電動機車行轉型　經濟部：持續提供民眾購車誘因

▲經濟部15日在行政院會報告「電動機車產業環境加值補助計畫」。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

經濟部15日於行政院會報告「電動機車產業環境加值補助計畫」時說明，行政院目前已核定經濟部所提112至115年規模達58.85億元新一期方案，未來將持續提供民眾購車誘因，推動整體電動機車數量，推動業者設置充換電站，完善電動機車使用環境，並持續辦理機車行低碳補助，使其會賣又能修，促進公正轉型。

經濟部表示，為落實行政院公布的國家2050淨零碳排總目標，將於112年至115年持續提供民眾購車誘因，以增加銷售動能，提高電動機車占比，補助重型及輕型等級每輛7,000元、小型輕型等級每輛5,100元；另環保署提供1,000元收購民眾汰舊換新購電動機車之碳權獎勵金。

另為完善能源網路基礎建設，經濟部指出，他們會持續補助設置充換電站，衡酌電動機車區域成長性，引導業者提升非6都地區站點普及度，提升民眾使用便利性，降低民眾里程焦慮，並輔導業者於使用熱區擴充服務能量，使車主可交換到飽電電池，滿足使用需求。

此外，為了擴大推動機車行公正轉型，儲備產業維保能量，經濟部表示，他們將持續提供相關培訓課程，提供取得第1階段受訓課程證書之機車行購置試乘車（每家上限6萬元）及維修診斷工具補助（每家上限5萬元），以降低機車行轉型經營門檻；另車廠亦響應政策，自行承諾加碼銷售獎金及試乘車折扣。

經濟部強調，推動電動機車產業迄今，從107年至111年共累計補助民眾購車逾50萬輛，且電動機車保有量由0.8%提升至4.26%；充換電站截至106年僅有1,825站，107年至111年帶動業者設置3,553站，未來亦將加強廣度及深度，持續完善使用環境，並同時推動機車行轉型，提供相關受訓課程及補助。

經濟部補充，累計至今年，已逾7,000家車行取得證書；電動機車政策推動至今成效顯著，下一階段仍將務實推動機車行公正轉型，帶動電動機車產業發展。