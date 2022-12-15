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小鬍子+刺青！「12歲」美式足球MVP引質疑　媽笑：我的寶貝12歲啦

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▲「12歲」的強生榮獲MVP，卻因長相成熟被大批網友質疑。（圖／翻攝自IG/Jeremiah Johnson）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人不可貌相，許多人的外貌和實際年齡其實超不相符。美國一名年僅12歲的美式足球球員，日前拿下最有價值球員（MVP）獎，照片曝光後卻引起超多人質疑，因為該少年長相十分老成，不但有著濃密小鬍子、略帶憂鬱的眼神，手臂上還有刺青，完全不像「12歲」，不過他的媽媽出面解釋，「我的寶貝真的是12歲啦」。

據《紐約郵報》報導，美國佛州12月11日舉行全美少年美式足球錦標賽，冠軍隊伍為德州的達拉斯龍之精英學院（Dallas Dragons Elite Academy），其中MVP則是由12歲的少年強生（Jeremiah Johnson）拿下。

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▲強生手持MVP獎盃，獎盃上寫明是「12歲以下」（12U）（紅圈處）。（圖／翻攝自IG/Jeremiah Johnson）

不過，強生發布在Instagram上抱著獎盃的照片，卻引發上萬網友質疑，對於擁有超齡外表的強生，網友們紛紛表示，「12歲？怎麼可能？」、「我是個大學生，但我還沒有強生成熟」、「等等，12歲？太誇張了」、「史上最難猜年齡的球員」、「好棒，但他真的12歲嗎？」、「12歲的鬍子比我還茂密」、「等等，他怎麼可能是12歲的小屁孩？」

從照片中可見，強生手拿獎盃，配上陰鬱的眼神、成熟的刺青以及超齡的山羊鬍，超成熟的外表看起來根本「不只12歲」，引起大批網友質疑。但事實上，180公分高、90公斤重的強生真的只有12歲，連媽媽本人都出面解釋，「我的寶貝真的只有12歲，刺青是貼的，但鬍子是真的」。

還有網友要求強生出示出生證明，以確認真實年齡，連美式職業足球邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的現役球員希爾（Tyreek Hill）也打趣表示，「如果他真的只有12歲，那我不會讓我兒子去玩美式足球了」。

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▲有著成熟外表的「12歲」強生，用著略帶稚氣的手勢照相。（圖／翻攝自IG/Jeremiah Johnson）

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