「舒壓助眠」草本植物竟是毒品　警逮6藥頭...查獲4.2Kg合成大麻





▲新竹市警方破獲大麻毒窟，查獲4.6公斤合成大麻。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有民眾以「草本植物」做包裝，利用網路掩飾販售三級毒品大麻，新竹市警方獲報後前往搜索出100餘克大麻。警方繼續追查源頭，連日來分析、蹲點，終於一舉破獲第五層販毒集團藥頭6人、查扣合成大麻4.2公斤。

新竹市警局日前接獲舉報，有不明人士將大麻以「草本植物」包裝，宣稱可「助眠」、「舒壓」在網路販售。檢警成立專案小組，日前持搜索票前往，查獲羅嫌涉嫌販賣毒品並查扣不明草藥100餘克，經鑑驗為第三級毒品丁酸甲酯（MDMB-4en-PINACA，俗稱合成大麻）。

▲警方查獲網路販售藥頭後，繼續向上追查貨源，一舉破獲4.2公斤大麻。

專案小組調閱相關網路歷程、金流、監視器及比對網路交易紀錄，發現該販毒集團結構縝密，各層藥頭均使用網路通訊且僅有交易時才會聯繫，藉以躲避警方追查。

專案小組向上朔源，於曹姓(第五層)藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲販毒藥頭6人、查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。

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