　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

▲▼ETtoday高爾夫球賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday高爾夫球邀請賽12/14(三)於國華高爾夫球場開打，眾多企業熱情響應成為今年歲末最暖高球賽。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

全台氣溫溜滑梯，仍擋不住各大企業共同參與東森慈善送愛的熱情！東森集團旗下《ETtoday新聞雲》主辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，今(12/14)上午於國華高爾夫球俱樂部正式開打，東森集團總裁王令麟對本次數十家企業力挺公益活動表達感謝，並承諾將募款所得全數捐與東森慈善基金會幫助偏鄉及弱勢團體，本次活動也邀請到球星胡金龍與藝人安苡愛擔任關主，與球友切磋球技，眾人齊聚送愛，成為今年歲末最暖高球賽。

▲▼ETtoday高爾夫球賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲今日ETtoday高爾夫球邀請賽由王令麟(右2)、亞昕建設董事長姚連地(圖中)、璟都建設董事長黃國明(左1)以及安苡愛(左2)、胡金龍(右1)共同開球。

本屆ETtoday高爾夫邀請賽共35位企業貴賓參賽，於上午11點許，由王令麟、亞昕建設董事長姚連地、璟都建設董事長黃國明以及安苡愛、胡金龍共同開球，為提升打球的趣味性，除有總桿冠軍獎外，特別規劃兩關駐洞遊戲。一為「近洞挑戰」由安苡愛擔任關主與來賓互動，若開球落點較關主更接近洞口且於球道上即為挑戰成功，可獲得ecL大馬士革玫瑰花妍噴霧；二為「遠距挑戰」由胡金龍擔任關主，只要開球落點較關主更遠且於球道上，即為可獲得Titleist Pro V1高爾夫球；此外，由九和汽車熱情贊助的一桿進洞大獎「Land Rover DISCOVERY SPORT」頂級豪華休旅車，更是令眾人躍躍欲試。

▲▼ETtoday高爾夫球賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday高爾夫球邀請賽邀請眾多企業貴賓參與，由東森集團總裁王令麟揮桿開球。

本次共有東森集團總裁王令麟、亞昕建設董事長姚連地、新潤建設董事長黃文辰、丞石建築董事長彭智祺、鉅陞建設董事長褚學忠、璟都建設董事長黃國明、伍菱電機董事長鄭錫培、五十甲建築行銷執行長張秋明、東森分眾傳媒董事長林昱、極速超跑保險貴賓吳建瑋等愛心企業家共同參與擊球。

▲▼ETtoday高爾夫球賽,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday高爾夫球邀請賽愛心企業貴賓揮桿現場，參賽貴賓鉅陞國際董事長褚學忠、永陞建設總經理康耀帝等。

對於這次高爾夫球邀請賽活動企業主熱情響應，王令麟表示由衷感謝各大企業熱情送暖，「近3年因COVID-19造成社會上許多弱勢族群缺乏物資，因此特別舉辦這次活動邀請企業主共同送愛，特別感謝這些長期支持ETtoday的幾位建商及企業支持，募款所得將全數捐給東森慈善基金會去運用在全台各縣市需要幫助的人，再次感謝所有參加企業一同共襄盛舉。」

事實上，東森投入公益已有20多年，透過東森慈善基金會「愛的早餐」幫助全台超過3萬5千名偏鄉孩子補足晨間元氣，不必再餓著肚子上學，同時藉由送愛到部落活動為弱勢族群募集冬衣、以及偏鄉孩子成長發展才藝所需之物資等，為所有需要幫助的人提供即時援助。

▲▼ETtoday高爾夫球賽,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲胡金龍受邀擔任關主與參賽貴賓切磋球技。

有「被棒球耽誤的高球選手」之稱的胡金龍，對於此次受邀擔任關主表示非常開心，他說：「可以結合興趣打高爾夫球又可以送愛心回饋社會，真的是非常好的機會，一定要來響應東森慈善基金會送給偏鄉小朋友一些資源，而且看到很多企業主很踴躍參與一同送愛心是很棒的事，活動很有意義，可以讓球星、球員和企業主有些互動，可能對未來在各領域上都會有更多幫助」。

▲▼ETtoday高爾夫球賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲安苡愛擔任關主架勢十足。

曾有奧運夢、運動細胞絕佳的藝人安苡愛，這次為支持東森慈善高爾夫活動專程從日本飛回台灣。球齡僅兩年的她此次擔綱關主，與來賓互動初期雖有小失誤，調整後仍揮出漂亮表現，關主架勢十足。安苡愛表示：「非常榮幸可以受到總裁邀約來與大家小小切磋一下球技，透過高爾夫球做公益不僅可以與球友互相交流，又能把愛傳給大家、分享溫暖，晚上還有慈善晚會一起送愛，真的是非常有意義，希望ETtoday可以多舉辦這類活動」。

▲▼ETtoday高爾夫球賽,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday高爾夫球邀請賽，東森總裁王令麟(中)與同隊參賽企業家新潤建設董事長黃文辰(右2)、璟都建設董事長黃國明(左1)、勁鑫貿易董事長陳世志(右1)與關主胡金龍(左2)合影。

本次2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛活動，除參與擊球的企業主之外，尚有甲山林集團、興富發建設、立軒建設、萬群地產、圓石灘廣告、國寶集團、海悦國際、五十甲建築行銷、永慶房屋及金車大塚等企業共同參與慈善募款送愛行動，與東森集團一同為部落孩童努力，點亮孩子們的未來與希望，持續送愛至全台各個角落。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
佳德最強的不是鳳梨酥！鐵粉狂推「1商品」：真的厲害
IG突推出新功能！　一票人驚：好像即時通
閨蜜翻臉！元元控Mia偷錢反被告　法院最終判決出爐
iOS 16.2「神級功能」被改爛！果粉不升級了：自廢武功
快訊／翻落10公尺邊坡！　車內2人雙亡
台中3女10男雜交趴！　辦在商旅「每人收7000」
雨彈轟完迎寒流！周末「體感溫度5°C↓」　最冷範圍＋時段一次

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

國寶集團力行公益不落人後　重陽節邀長輩「健走18洞健康動一動」

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

國寶集團力行公益不落人後　重陽節邀長輩「健走18洞健康動一動」

胡金龍「高手」揮桿做愛心　超猛開球眾人讚嘆：超過350碼了吧

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

Opel「電動跨界」Mokka-e新年式升級　馬力電池都加大、更新車名

《財閥家》朴智賢澄清「沒當過摔角選手」！照片鬧烏龍　公司急澄清

謝欣穎認見過王柏傑父母！　不怕被催婚：家人個性都滿像的

「食物過水」愈吃氣色愈差！低GI≠低熱量　3大減肥迷思別再信了

天氣冷退役導盲犬被當大型抱枕　擠嘴邊肉不敢動姐笑：委屈不敢說

南投花卉嘉年華12／17從埔里起跑　台灣佳麗高曼容化身花饗公主代言

元大金國際認證「綠色先鋒」　獲頒永續發展獎！

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

公益熱門新聞

醫美集團愛爾麗捐贈子宮頸抹片巡迴車

歲末最暖ETtoday高球賽開打！

ETtoday首辦高球賽　揮桿送暖到部落

國寶公益不落人後邀長輩健走18洞

王令麟力挺更生人獄後重生

更生人阿凱募百箱物資送愛上武界

太陽的孩子雨都圓棒球夢　各界送暖

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

全台第一座多媒體繪本城鎮！　電通行銷傳播集團翻轉老梅社區有成

全台唯一！蕎麥花田公益路跑鳴槍

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

愛心企業聯合阻斷「遠距中輟潮」

更多熱門

相關新聞

最有溫度的公益聖誕小物在「愛的GOOD力」好物商店

最有溫度的公益聖誕小物在「愛的GOOD力」好物商店

聖誕節將至，頂新和德文教基金會的「愛的GOOD力」公益行銷平台，集結了許多由公益團體精心製作的聖誕公益產品，即日起至12/31前凡購買「愛的GOOD力」期間限定商品當中任一款禮盒，即贈送「愛天使娃娃」，消費滿千再加碼贈送「小行李手工皂」，邀請民眾暖心支持。

胡金龍好「薪」情：陪鏞基打球！

胡金龍好「薪」情：陪鏞基打球！

安苡愛挺ET慈善高球賽　秒飛回台灣

安苡愛挺ET慈善高球賽　秒飛回台灣

國寶公益不落人後邀長輩健走18洞

國寶公益不落人後邀長輩健走18洞

聖誕好事集十三組藝人開唱挺公益

聖誕好事集十三組藝人開唱挺公益

關鍵字：

公益愛心雲安苡愛胡金龍ETtoday高球賽王令麟公益

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面