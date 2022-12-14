歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

▲ETtoday高爾夫球邀請賽12/14(三)於國華高爾夫球場開打，眾多企業熱情響應成為今年歲末最暖高球賽。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

全台氣溫溜滑梯，仍擋不住各大企業共同參與東森慈善送愛的熱情！東森集團旗下《ETtoday新聞雲》主辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，今(12/14)上午於國華高爾夫球俱樂部正式開打，東森集團總裁王令麟對本次數十家企業力挺公益活動表達感謝，並承諾將募款所得全數捐與東森慈善基金會幫助偏鄉及弱勢團體，本次活動也邀請到球星胡金龍與藝人安苡愛擔任關主，與球友切磋球技，眾人齊聚送愛，成為今年歲末最暖高球賽。

▲今日ETtoday高爾夫球邀請賽由王令麟(右2)、亞昕建設董事長姚連地(圖中)、璟都建設董事長黃國明(左1)以及安苡愛(左2)、胡金龍(右1)共同開球。

本屆ETtoday高爾夫邀請賽共35位企業貴賓參賽，於上午11點許，由王令麟、亞昕建設董事長姚連地、璟都建設董事長黃國明以及安苡愛、胡金龍共同開球，為提升打球的趣味性，除有總桿冠軍獎外，特別規劃兩關駐洞遊戲。一為「近洞挑戰」由安苡愛擔任關主與來賓互動，若開球落點較關主更接近洞口且於球道上即為挑戰成功，可獲得ecL大馬士革玫瑰花妍噴霧；二為「遠距挑戰」由胡金龍擔任關主，只要開球落點較關主更遠且於球道上，即為可獲得Titleist Pro V1高爾夫球；此外，由九和汽車熱情贊助的一桿進洞大獎「Land Rover DISCOVERY SPORT」頂級豪華休旅車，更是令眾人躍躍欲試。

▲ETtoday高爾夫球邀請賽邀請眾多企業貴賓參與，由東森集團總裁王令麟揮桿開球。

本次共有東森集團總裁王令麟、亞昕建設董事長姚連地、新潤建設董事長黃文辰、丞石建築董事長彭智祺、鉅陞建設董事長褚學忠、璟都建設董事長黃國明、伍菱電機董事長鄭錫培、五十甲建築行銷執行長張秋明、東森分眾傳媒董事長林昱、極速超跑保險貴賓吳建瑋等愛心企業家共同參與擊球。

▲ETtoday高爾夫球邀請賽愛心企業貴賓揮桿現場，參賽貴賓鉅陞國際董事長褚學忠、永陞建設總經理康耀帝等。

對於這次高爾夫球邀請賽活動企業主熱情響應，王令麟表示由衷感謝各大企業熱情送暖，「近3年因COVID-19造成社會上許多弱勢族群缺乏物資，因此特別舉辦這次活動邀請企業主共同送愛，特別感謝這些長期支持ETtoday的幾位建商及企業支持，募款所得將全數捐給東森慈善基金會去運用在全台各縣市需要幫助的人，再次感謝所有參加企業一同共襄盛舉。」

事實上，東森投入公益已有20多年，透過東森慈善基金會「愛的早餐」幫助全台超過3萬5千名偏鄉孩子補足晨間元氣，不必再餓著肚子上學，同時藉由送愛到部落活動為弱勢族群募集冬衣、以及偏鄉孩子成長發展才藝所需之物資等，為所有需要幫助的人提供即時援助。

▲胡金龍受邀擔任關主與參賽貴賓切磋球技。

有「被棒球耽誤的高球選手」之稱的胡金龍，對於此次受邀擔任關主表示非常開心，他說：「可以結合興趣打高爾夫球又可以送愛心回饋社會，真的是非常好的機會，一定要來響應東森慈善基金會送給偏鄉小朋友一些資源，而且看到很多企業主很踴躍參與一同送愛心是很棒的事，活動很有意義，可以讓球星、球員和企業主有些互動，可能對未來在各領域上都會有更多幫助」。

▲安苡愛擔任關主架勢十足。

曾有奧運夢、運動細胞絕佳的藝人安苡愛，這次為支持東森慈善高爾夫活動專程從日本飛回台灣。球齡僅兩年的她此次擔綱關主，與來賓互動初期雖有小失誤，調整後仍揮出漂亮表現，關主架勢十足。安苡愛表示：「非常榮幸可以受到總裁邀約來與大家小小切磋一下球技，透過高爾夫球做公益不僅可以與球友互相交流，又能把愛傳給大家、分享溫暖，晚上還有慈善晚會一起送愛，真的是非常有意義，希望ETtoday可以多舉辦這類活動」。

▲ETtoday高爾夫球邀請賽，東森總裁王令麟(中)與同隊參賽企業家新潤建設董事長黃文辰(右2)、璟都建設董事長黃國明(左1)、勁鑫貿易董事長陳世志(右1)與關主胡金龍(左2)合影。

本次2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛活動，除參與擊球的企業主之外，尚有甲山林集團、興富發建設、立軒建設、萬群地產、圓石灘廣告、國寶集團、海悦國際、五十甲建築行銷、永慶房屋及金車大塚等企業共同參與慈善募款送愛行動，與東森集團一同為部落孩童努力，點亮孩子們的未來與希望，持續送愛至全台各個角落。