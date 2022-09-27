破解換季過敏、空汙、疫後新常態　3M靜電空氣濾網一貼即淨

▲愈來愈多幼兒有過敏問題，一到換季期間就容易鼻水直流。（圖／pakutaso）

消費中心／綜合報導

天氣逐漸轉涼，在季節交替之際，許多人開始出現「換季過敏」問題，除了忽冷忽熱的天氣讓人頻頻哈啾、咳嗽、鼻水流不停，秋冬季節的空汙問題也更為嚴重。根據統計，台灣學齡前幼兒約有半數被診斷出最少有一種過敏問題，且大人的過敏比例也不低，愈來愈多人因過敏體質而成了氣象鼻、空汙偵測儀，嚴重影響學習及工作效率，導致生活苦不堪言。加上全球步入疫後新常態，人人必須學習與疫情共存，面對看不見的病毒、空汙及過敏原，可以善用「3M™靜電空氣濾網」加裝在空調、空氣清淨機或除濕機上，將病毒、過敏原一貼即淨(註1)，以最簡易的方式守護全家人健康。

▲空汙不流通及生活過敏原多的空間，關緊門窗開空調只是讓髒空氣循環。（圖／取自pakutaso）

研究發現，台灣的空汙也有季節性，每年10月至隔年5月受東北季風或冷氣團影響，容易將大陸的霾害帶往台灣。很多人以為待在家裡就能躲掉空汙問題？其實不然！研究顯示，空氣不流通、密閉的室內環境，可能比室外空氣髒2~5倍，若家裡關緊門窗開空調，往往只是讓髒空氣持續循環，單靠空氣清淨機可能也不夠力。

▲3M™靜電空氣濾網把關家中空氣品質。（圖／業者提供，下同）

想為居家空氣品質開外掛，可以透過3M™靜電空氣濾網升級版神助攻，快速讓家中空調、空氣清淨機或除濕機通通加入淨化空氣的行列，彷彿在家養了一支空氣品質侍衛軍！只要一個move將3M™靜電空氣濾網加貼在設備的前置濾網上，最高可將空氣濾淨效果提升90倍(註2)。

事實上，擁有200多項靜電濾淨技術的3M™靜電空氣濾網還可依據不同家庭需求，分為：「濾塵基礎型」、「濾敏原專用型」、「病毒過濾型」等3種選擇。

▲透過加貼一層3M™靜電空氣濾網，快速提升冷暖空調、空氣清淨機、除濕機的濾淨效率。

一般生活空間可選擇「濾塵基礎型」攔截常見的微塵、花粉、塵蟎及黴菌等汙染物；而在換季期間，若家中有幼兒及呼吸道較敏感者，或有飼養寵物的家庭則建議選擇加強型的「濾敏原專用型」，加碼濾除動物皮屑、煙塵、霧霾及飛沫等；體質若屬高敏感族群如：過敏氣喘及過濾病毒病菌需求者，可使用「病毒過濾型」濾網，將每個家庭避之唯恐不及的新冠病毒，過濾率達95%(註3)；空汙隱形殺手PM2.5過濾率最高達97%(註4)，可過濾的病毒和過敏原種類更多，將各種汙染源一貼即淨，吸附、攔截無數肉眼看不見得有害物質，減少病毒和汙染源在家中散佈。

一貼即淨的3M™靜電空氣濾網連獲百位醫師大力推薦，其中濾敏原專用型、病毒過濾型更獲得經過美國過敏及哮喘協會認證，產品值得信賴。

▲建議每個月更換1次3M™靜電空氣濾網維持最佳過濾效能，適用於冷暖空調、空氣清淨機、除濕機等處的前置尼龍濾網上。

品牌表示，3M™靜電空氣濾網選用美國進口濾材，兼具濾淨力和透氣性，空氣抗阻小，不易增加機器設備的額外負擔。自扣式長纖濾網結構、一體成型設計的「靜電空氣濾網」大小也可任意裁剪、更好貼合，搭配3M雙面膠好撕易貼，輕鬆加貼在冷暖空調、清淨機及除濕機等設備的前置尼龍濾網上，為了維持最佳過濾效能，建議每月更換1次確保生活空間的空氣品質良好。

身在環境壓力大、充斥各種肉眼看不見汙染的時代，不如主動維護自己的呼吸權！從居家環境著手，開始預防室內空間的隱性空汙，只要加貼一層「靜電空氣濾網」過濾，空氣淨化超有感，讓健康加分，也替空氣品質把關。

*註1: 經3M內部實驗室測試結果，使用3M靜電濾網於相同空調設備可於使用後3分鐘內提升細懸浮微粒去除效果(實際效果依空調設備及環境而有不同)

*註2: 係指3M「靜電空氣濾網-病毒過濾型」經由美國冷凍空調協會之ASHRAE 52.2測試方法證實，3M靜電濾網的過濾表現比原廠冷氣尼龍隔塵網高出90倍之多。

*註3: 根據MRI global實驗室測試所得SARS-Cov-2單次過濾效率結果，以此模擬計算Midea KFR-35GW冷氣機型於30m3空間高速運轉一小時後可捕集95%帶有SARS-Cov-2冠狀病毒空氣粒子。

*註4: 經由GB/T 18801-2008的測試方法證實，於30立方公尺空間，將3M 靜電濾網安裝在指定的冷氣上設定高速運行2小時後，可過濾空氣中97%的PM2.5懸浮微粒。