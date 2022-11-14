3M前進偏鄉！　科學Ｘ魔術　點亮偏鄉孩童科學夢

▲「3M點亮偏鄉智多星」系列活動與博幼基金會攜手前進南投縣信義鄉地利村，透過「科學X魔術」沉浸式體驗，幫助資源較匱乏的偏遠孩子們打開視野、接觸到豐富多彩的科學體驗，進而點燃他們對科學的學習熱忱。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者謝盛帆)

記者郭玲綪／採訪報導

材料科學公司3M，10月29日在南投縣信義鄉地利村，與博幼基金會攜手合作，舉辦「3M點亮偏鄉智多星」，結合娛樂性、互動性、知識性，成就了一場大人小孩都喜愛的「科學X魔術」沉浸式體驗，幫助資源較匱乏的偏遠孩子們打開視野、接觸到豐富多彩的科學體驗，進而點燃他們對科學的學習熱忱。

▲2022點亮偏鄉智多星活動前進南投縣信義鄉地利村。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

活動一開始請來魔術師登台表演，從黑色絲巾搖身一變變成魔術棒，或是黑色髒水倒到另外一個杯子，水立刻就變清澈，魔術師的化腐朽為神奇，讓台下孩子們嘖嘖稱奇。

▲使用廚房裡的醋和小蘇打透過酸鹼中和的原理來幫氣球充氣。

接著還有分組體驗活動，第一關「我是神射手」，用橡皮筋、紙筒以及膠帶就能做成砲彈，要怎麼樣才能夠精準射到目標呢？答案就得思考到拋物線原理。第二關「平安降落」，用家裡垂手可得的塑膠袋，剪開就成為降落傘的傘面，這是因為空氣阻力原理，讓傘面能夠抵抗重力加速度，安全降落。第三關科學遊戲是「充氣小站」用廚房裡的醋和小蘇打，加在一起酸鹼中和，就會產生二氧化碳，竟然就可以幫氣球充氣。以上三個關卡還不夠，隱藏關卡「牛奶煙火」，牛奶和彩色顏料，遇到含有界面活性劑的洗衣精，竟然會產生絢麗的煙火，這是因為表面張力不同的關係。這些生活當中的科學，都讓小朋友們覺得好有趣，有人把充氣好的汽球綁在頭上做造型；還有人刻意把降落傘的傘面做很大，希望可以最慢降落拿冠軍。

▲利用塑膠袋做成的降落傘面了解重力加速度的原理。

3M台灣董事總經理仝漢霖博士指出，3M一直希望培育更多的青年學子走向科學以及材料科技，雖然材料科學、物理、化學，常常讓人感到艱深枯燥，但是我們設計用魔術與材料科學跟化學結合，讓大家覺得原來材料科學跟化學是這麼有趣，也希望藉此讓偏鄉小朋友有更多的機會提早接觸到科學，啟發它們的創意與思考力。

▲3M台灣董事總經理仝漢霖博士。

博幼基金會長期關注台灣偏鄉學童的學習落差現象，3M則是不斷推廣科學教育，透過有趣的方式讓學童了解科學是如何被應用在生活中，一起在科學實驗中邊玩邊學。

▲3M致力於科學教育，盼讓教育資源進入偏鄉。

3M將STEM科學教育納入ESG目標，期望至2025年底，在全球將為弱勢族群創造500萬個獨特的技能訓練課程，來增加經濟公平性，讓科學影響力持續造福人類生活。