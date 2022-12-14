老饕求問一道「新竹懷舊料理」叫什麼　竟讓99％在地客家人投降了

▲老饕求解一道「新竹懷舊料理」究竟，竟讓99％在地客家人投降了。（圖／翻攝自新竹大小事）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣各地都有不同的古早味或獨特食物，許多人可能長大離鄉後，就再也吃不到了，一名網友日前在臉書分享一張懷舊美食照片，希望有新竹在地的客家人可以幫忙解答，「很懷念這道菜」。貼文一出立刻引發網友熱議，不料絕大多數網友都不知道答案，甚至有人感嘆「這道菜可能讓新竹99%的客家人都慚愧了」。

原PO日前在臉書社團「新竹大小事」貼出一張美食照片，可以看見盤子內裝著一塊一塊食物，外觀上整體呈現棕色，表皮上有一點一點杏色、黑色顆粒，疑似芝麻與黑胡椒。他說「請問新竹在地的客家人，知道這一道菜名是什麼嗎，很懷念這道菜」。

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▲原PO的問題讓一大票客家人「投降」了。（圖／翻攝自新竹大小事）

貼問一出立刻湧出大量網友回應，但絕大多數網友都不知道答案，有人說「活了54年的竹北客家人投降了」、「這道菜可能讓新竹99%客家人都慚愧了」、「慚愧，身為客家人，沒看過這道菜」、「完蛋了，我開始懷疑自己客家人身份了」、「苗栗客家人沒看過這道菜」、「關東橋客家人表示，沒吃過」。

▲有網友說，照片中的美食叫「前桶菜」。（圖／翻攝自新竹大小事）

也有網友猜測，「看起來像炸皮蛋」、「類似粵菜的臘味肝腸，感覺不是客家菜，應該是製作者怕客人不吃豬肝，改用紅豆糯米加工製成」、「炸鹹年糕嗎」、「鹹甜粄嗎，可能煎的太黑了」，其中有一位網友解答，「這是『前桶菜』，在屏東的潮州、竹田、內埔市場，還是可以買得到跟吃得到，很好吃喔，因為我媽媽是屏東竹田人，所以我們從小就有吃過」。

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