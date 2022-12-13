下游就是淨水廠！無良老闆「廠房地面鑿洞」　偷排重金屬廢液遭逮

▲三德公司為節省成本，惡意排放重金屬廢水。（圖／新竹地檢署）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹地檢署日前破獲三德精密科技股份有限公司違法排放電鍍有毒污染廢水案，發現該公司為節省廢水處理費用，竟將電鍍廢液載運到新竹市舊廠址，並將地板鑿穿、把廢水倒入至排水溝順流而下，嚴重污染柯子湖溪，並影響下游淨水廠飲用水取水口水質；案經偵查終結，檢方對三德公司及負責人陳男(60歲)以違反水污染防治法等罪嫌提起公訴。

新竹地檢署指揮新竹市警察局，並結合行政院環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊、新竹縣、市環境保護局等，偵辦三德公司違法排放電鍍有毒污染廢水至柯子溪、及頭前溪水域案件，發現三德公司電鍍製程之除膜槽蒸氣管自裝設起均未定期維護，安全管理上有明顯疏失；此外，陳男亦未積極維護、更新管線或督促所屬員工定期檢修除膜槽蒸氣管。

檢調還發現，陳男明知公司從事各種金屬素材，如金、銀、鋁、鎳、銅等電鍍、陽極處理及化成處理等製程中，會加入鉻酸、磷酸、硫酸等藥水，所產生之藥液廢水均含有對人體有危害之重金屬，需將廢水蒐集後，依序經許可之廢水處理流程，並加藥處理至達許可標準後排放，但公司設備年久失修，110年3月因管線老舊破裂，使除膜槽內藥液廢水外洩約200公升，沿著廠區內排水溝溢流至鳳山溪污染地面水體。

▲陳男將舊廠址屋內地板鑿穿孔洞，並將廢水倒入、順流而下污染柯子湖溪。（圖／新竹地檢署）

陳男為了節省公司廢水處理措施所需維護、添購設備、添加藥劑、處理污泥等費用成本，將廠區內長期未處理之6噸鍍鉻廢液(含有鉻酸12%)、及高濃度重金屬鉻及磷酸鋁等廢液，於111年1月至3月間，以車輛載運至位於竹市東區的舊廠址，並事先在廠內鑿穿地板孔洞，將廢液逕自排放至排水溝順流而下，污染柯子湖溪地面水體，嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口之水質。

檢方111年3月間獲悉後展開偵辦，追查污染來源，並於7月26日持搜索票執行搜索，並扣得簿冊、報表、馬達等相關證物。檢方指出，「鉻酸」為環保署公告毒性化學物質，毒性分類為第二類毒性化學物質，有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用；而陳男從業多年，明知廢液有害健康，竟為圖利、節省成本，不依規定任意排放廢水，危害飲用水源，將企業應負擔之成本轉嫁予社會大眾，考量其審理時之犯後態度、配合改善廢水處理情形及環境復原程度，提起公訴並建請量處適當之刑，以示懲儆。

▼檢方持搜索票上門搜索。（圖／新竹地檢署）