死亡+37！20多歲男白血病住院「院內感染」　確診不到1個月亡

▲12/14本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增37例新冠死亡個案，其中最年輕為一名20多歲男性，6月份因為血液疾病治療就一直住院，但於11月10日發燒檢查陽性確診，經過抗病毒藥物治療，仍病況惡化，不幸於12月4日死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克、白血病。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布今日新增17,549例本土個案，比上周同日增加增加約5.1%，連續六天疫情升溫。今日另增114例境外移入，確診個案中新增37例死亡。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為17例男性、20例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至12月10日，死亡日期介於7月16日至12月11日。

今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲男性，接種1劑COVID-19疫苗，具血液疾病；6/3起持續住院接受血液疾病相關治療，11/10因發燒檢查PCR陽性確診，給予口服抗病毒藥物倍拉維5天治療後，因肺炎併呼吸窘迫再給予瑞德西韋等藥物治療，不幸因病況惡化於12/4死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克、白血病。