搶藥寄大陸？藥局普拿疼爆缺貨　食藥署：同成份許可證近400張

▲部分藥局普拿疼出現缺貨情形。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸疫情再起，社區藥師發現有民眾陸續訂購止痛藥、退燒藥與感冒藥寄往大陸，衛福部長薛瑞元表示，僅有知名藥物有點供不應求，但藥物種類還很多。食藥署表示，僅有2成分指示用藥可在藥局販售，目前僅發現零星廠牌有缺貨情形，但都有替代藥品，還不至於啟動專案進口。

社區藥局藥師易麗珍昨受訪時表示，香港缺藥事件傳出後，陸續就有人來藥局買退燒藥、止痛藥、感冒藥等，「每次都5盒、5盒買」，因觀察到此現象，藥局也祭出控貨措施，避免擺放過多藥品在架上，以免一上架就被搜刮一空。

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薛瑞元上午於立法院接受媒體堵訪時表示，食藥署持續掌握藥品供貨情形，他也不擔心民眾寄藥去中國大陸，「那個量還沒有達到會影響國內藥物使用」，一直在密切注意當中。

食藥署藥品組科長楊博文受訪時說明，食藥署設有藥品供應資訊平台，方便醫療機構、藥局或藥商發現有缺藥情形時通報，食藥署收到通報後，會委託臨床單位尋找替代藥品並公告，若無替代藥品，才會啟動專案進口。

針對近日藥師觀察的止痛藥、退燒藥搶購潮，楊博文回應，退燒止痛藥成分繁多，但藥局僅核准販售乙醯胺酚、普洛芬指示用藥，國人最常購買的「普拿疼」就屬乙醯胺酚類，食藥署核准的許可證就有近400張，效期內仍在生產的也有100張以上。

楊博文表示，雖有零星廠牌藥品短缺，但因替代藥品繁多，加上退燒藥廠商大多有依照規定，庫存6個月以上的原料，因此無需依照藥事法第27之2條啟動源頭專案進口製造。他也呼籲民眾不要有品牌迷思，只要是食藥署核准的同成份指示藥，都可安心服用。

易麗珍昨也提到，台灣民眾面對搶藥潮應以平常心看待，只要準備好全家人3天份的常備用藥即可。家中常備用藥包括退燒止痛藥、消炎止痛藥、綜合感冒藥、胃藥與腸胃藥，因藥品有效期，若家中有1盒、10顆就足夠。