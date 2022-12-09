　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜遊高速衝下山！髮夾彎自撞麻吉1死1傷　願賠死者460萬只給4萬

▲▼李男開車撞斷鋼索後，整輛車失控翻覆。（圖／記者游宗樺攝）

▲李姓男子駕駛自用小客車沿北投區復興三路下山時，超速撞上電線桿導致車輛翻覆，造成車上2名友人1死1傷，士林地院依過失致死罪將他判處有期徒刑1年。（資料圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

20歲李姓男子開車沿北投區復興三路山上往山下方向行駛，因超速導致過彎時煞車不及，失控撞上對向電線桿，車輛180度翻覆，導致車上2名林姓友人1人下肢癱瘓等重傷、1人死亡。李男被起訴後，其父母本承諾賠償傷者家屬460萬、死者家屬500萬達成和解，後來則拒絕付和解款項，士林地院審結後，依過失致死罪將李判處1年有期徒刑。

判決指出，2021年3月29日凌晨2時許，李男駕駛車輛沿復興三路山上往山下方向行駛，卻以超過50公里時速行駛，導致過彎時，煞車不及，失控撞上對面車道旁的電線桿，造成車輛180度翻覆，乘坐在副駕駛座後方的林男受有胸椎第七至十節及腰椎第二節骨折併脊髓損傷及下肢癱瘓等重傷害，坐在駕駛座後方林男受有頭部外傷併顱內出血，經送醫搶就，仍於同月30日晚間回天乏術。

李男於偵查、法院開庭均坦承犯行，並在法院準備程序時與傷者、死者其父親分別以460萬元、500萬元達成和解，但在言詞辯論終結時，李卻僅付死者父親4萬、傷者父親400萬。

▼李男駕駛車輛到北投夜遊，遇大霧重又踩油門超速，導致「髮夾彎不過」撞電線杆翻車釀1死1傷悲劇。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼台北北投夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

李男辯護人向法官表示，簽訂和解契約時，李男父母有同意願意幫忙支付和解款項，也確實有賣掉1棟房子支付400萬元，但李男父母後來不願意再幫忙支付其餘和解款項，僅能靠李男自己收入，但他已無能力按照和解調解履行。

對此，死者父親也指出不願再和解，並退還和解金4萬元，並請求法院給予從重量刑意見；傷者父親也未取得剩餘和解款項，請法院依法判決。

法官審酌李男無前科，但駕車搭載2名友人上路，卻超速釀車禍，導致林男下肢癱瘓等重傷害外，另名林姓男友人也因此喪失寶貴生命，造成難以回復損害，兼衡李男案發時年僅20歲，大學肄業，目前擔任水電學徒，平均月收入約2萬5000元，未婚、無子女，需要扶養父母之家庭生活及經濟狀況，依過失致死罪判處有期徒刑1年。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
獨／成功嶺新兵猝死！　才入伍不到1個月
快訊／台中30歲男爆頭棄屍公墓　2嫌抓到了
「世紀賤男」劈腿5女認了性成癮！　妻疑發離婚宣言
快訊／高雄輕軌撞機車！　騎士命危
高雄巷子裡口愛！　調酒師凍未條硬上GG了
站月台聊天「頭腳噴火」檢票員墜軌！　兇手竟是牠
受刑男遭獄友「逼近使壞」38分鐘！　管理員出手救了他
一封信促中國放鬆疫情管制？　郭台銘辦公室回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／成功嶺新訓中心新兵暴斃　「起床號叫不醒」入伍僅1個月喪命

快訊／台中花毯節30歲男遭虐「頭部重傷」棄屍公墓　2嫌落網

夜遊高速衝下山！髮夾彎自撞麻吉1死1傷　願賠死者460萬只給4萬

快訊／高雄輕軌撞機車！騎士倒地頭部重擊地面　命危送醫搶救

金門酒駕撞人！男竟喊「我出來會沒工作」找友頂罪　被警抓包GG了

從騎樓激戰到暗巷　調酒師口愛後凍未條硬上！結局超慘

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

烘爐地槍戰影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

派出所長是渣男！婚內滾「女大生床」被拔官　追議員妹遭調職

遠傳2副總涉「過水交易」害子公司損失2千萬　35萬交保

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

舌戰藍委！邱國正金句連發　「我智商低、吳怡農是誰？」

獨／成功嶺新訓中心新兵暴斃　「起床號叫不醒」入伍僅1個月喪命

快訊／台中花毯節30歲男遭虐「頭部重傷」棄屍公墓　2嫌落網

夜遊高速衝下山！髮夾彎自撞麻吉1死1傷　願賠死者460萬只給4萬

快訊／高雄輕軌撞機車！騎士倒地頭部重擊地面　命危送醫搶救

金門酒駕撞人！男竟喊「我出來會沒工作」找友頂罪　被警抓包GG了

從騎樓激戰到暗巷　調酒師口愛後凍未條硬上！結局超慘

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

烘爐地槍戰影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

派出所長是渣男！婚內滾「女大生床」被拔官　追議員妹遭調職

遠傳2副總涉「過水交易」害子公司損失2千萬　35萬交保

獨／成功嶺新訓中心新兵暴斃　「起床號叫不醒」入伍僅1個月喪命

「地表最強右投」迪格隆喊出霸氣宣言：為遊騎兵締造偉業

快訊／7年來首次！「舉重女神」郭婞淳抓舉小輸烏克蘭女將無緣獎牌

白宮官員：台海若遇挑戰　將面臨戰略與商業後果

快訊／台中花毯節30歲男遭虐「頭部重傷」棄屍公墓　2嫌落網

林佳龍也想選黨主席？ 　郭正亮曝賴清德出戰補選「兩大」關鍵

日媒曝台積電考慮在日本興建新工廠

台南市公布第15批酒駕累犯名單　13名酒國男子上酒駕榜

廖科溢「想吻妳胸」露骨對話全爆！認婚內出軌…PO文被揪1破綻：手段高明

夜遊高速衝下山！髮夾彎自撞麻吉1死1傷　願賠死者460萬只給4萬

運球不強？靠後製來湊！　妹子運iPhone小白點秀翻

社會熱門新聞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

派出所長是渣男　婚內滾「女大生床」被拔官

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

快訊／新北女陳屍車內…前夫到場崩潰

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

新北女童「針刺腳掌」慘遭虐死　養母被起訴

金援寡婦10年！男「單獨按摩」她女兒慘了

A同事健保費10萬　教育部員工遭聲押

雲林11名當選人遭檢方提「當選無效之訴」

更多熱門

相關新聞

塵爆案求償　高院認八仙有責須賠563萬

塵爆案求償　高院認八仙有責須賠563萬

造成15死484輕重傷的八仙樂園粉塵爆炸事件，當時年僅19歲的正妹王姓女子當時全身受到69％之燒傷，其中50至59%為三度燒傷、手指腳指疤痕攣縮，痛不欲生。王女與家屬起訴求償，一審雖判准732萬餘元，但認定八仙公司無責。案經上訴，高院二審6日改認定八仙公司有責，須連帶賠償563萬餘元。

天母磺溪豪宅毛胚屋入手4年沒動過　讓利794萬脫手

天母磺溪豪宅毛胚屋入手4年沒動過　讓利794萬脫手

兄妹小酌突互毆　撕破臉原因曝光

兄妹小酌突互毆　撕破臉原因曝光

到北投加賀屋必看超美九谷燒

到北投加賀屋必看超美九谷燒

女闖紅燈過馬路遭撞飛　送醫搶救不治

女闖紅燈過馬路遭撞飛　送醫搶救不治

關鍵字：

過失致死北投士林地院夜遊

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

穿睡衣洗衣！房東1句讓她哭喊「差點被性侵」

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面