黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗助陣

▲黃敏惠車掃 邀徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長候選人黃敏惠13日上午進行第一波車隊掃街後，緊接著下午也迎來花蓮縣長徐榛蔚、立委曾銘宗、翁重鈞，以及前立委吳志揚陪同車掃。黃敏惠也強調，一次的選舉變兩次，投票率一定會降低，這是必然的，但這個挑戰對嘉義人來說，剛好是振奮和團結的開始，更要全力以赴，讓嘉義市民主聖地的招牌被全台都看見。

花了5個半小時車程，來到嘉義市支持黃敏惠的徐榛蔚表示，黃敏惠近四年來在幸福城市、五星城市等各大評比都是名列前茅，除了執政歷練、市政規劃，黃敏惠也在國際得到諸多獎項，例如美國Muse獎，就是透過文化藝術來與國際接軌，讓嘉義市跳上國際舞台，而嘉義市與花蓮縣，是東西兩個北迴歸線經過的城市，剛好就是一個微笑的曲線，代表一個幸福城市的連結，「未來希望東西一起來努力。」徐榛蔚也呼籲嘉義市民，這個星期天花少少的一點時間，投下珍貴的一票，可以為嘉義市延續幸福。

「或許現在外面的人都講說很穩，但是真的需要你們每一票。」同為嘉義人，蘭潭國中、嘉義高中畢業的曾銘宗立委則表示，黃敏惠過去不管立委或是市長任內，她就是用青春、用生命在建設嘉義市，所以籲請所有的市民給黃敏惠另一個任期的機會，12/18一定要出來投票，全力支持黃敏惠，讓她未來四年為嘉義市做出更大的貢獻。

翁重鈞也表示，黃敏惠是全國最優秀的縣市首長，她也是嘉義海區最優秀的女兒，「這次我最擔心的是，大家都說黃敏惠穩上的，不缺我這一票，當大家都這樣想的時候，敏惠就有危險了。」翁重鈞也語重心長呼籲嘉義市的鄉親，這週日大家必須相邀，將手上最神聖的一票投給黃敏惠，讓她能繼續為嘉義市做更多的建設。

「讓嘉義人驕傲起來，黃敏惠做得到。」深愛管樂，同時也是中華職棒大聯盟會長的吳志揚也鄭重推薦黃敏惠，他說，嘉義市是一個設計之都，除了揚名國際的管樂節，還有棒球都是嘉義市的特色， 一個城市因為文化而偉大，黃敏惠把嘉義市的文化特色都發揮出來。

「大家對敏惠肯定的話，不論風吹雨打，一定要出來投1號黃敏惠。」吳志揚也說，黃敏惠真的像個媽媽一樣，把嘉義市照顧地無微不至，「大家都說一定當選，但是欠缺動力的話奇怪的事就會發生，我自己就是八年前最大的受害者，也在這邊作個見證。」吳志揚回憶：「當初選前一個禮拜不到，民調還贏15％以上卻照樣翻盤，這可以寫到歷史教科書裡面，要很小心。」

「選舉到了，選舉支票一直開，選舉過後跳票的一大堆。」黃敏惠表示，只要市民有需要的一定做，而且也一直很努力在做，她舉例，總統曾經來嘉義市承諾鐵路高架化全額中央負擔，但是又跳票，地方不但要負擔38億3，現在還要增加9.8億，所以嘉義市民要多負擔將近50億，行政院長也曾來嘉義市開過肉品市場現代化設施，中央全額補助的支票，最後還是要地方負擔2400萬。