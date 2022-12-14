人妻換衣服被偷看　抬頭驚見兇手是「公公」！哭訴：他愛動手動腳

▲人妻換衣服被偷看。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

該如何和另一半家人相處，讓不少人頭痛。一名人妻抱怨，婚後和公公住在一起，原本覺得對方很忠厚老實，但同住後發現很多不對勁之處。公公不僅經常對她毛手毛腳，某次在房間換衣服時，對方還默默走進來偷看，但老公得知後還在幫公公說話，讓她不知道該怎麼辦。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，老公是單親家庭，從小由公公帶大，交往時有和對方一起吃過飯，起初沒有發現詭異的地方。由於老公希望婚後還是能繼續照顧公公，加上2人還在存錢，所以她同意先住進夫家，未料這才驚覺對方的行徑有些奇怪。

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原PO表示，公公經常表現出「過分喜歡她」的樣子，會對著老公稱讚她，說「她很乖、很漂亮、身材很好、穿衣服看起來很好」，且頻率相當高，有時候她在場時，公公還會講得更加起勁，「邊講邊盯著看我，常常讓我覺得毛骨悚然」。此外，公公說話時也很喜歡對她動手動腳，明明只是交代事情，但總是會碰一下她的肩膀，但老公只說「我爸是真的很喜歡妳，才會這樣對妳，妳不要想太多」。

未料近來又發生可怕的事情，某天大家吃完飯，老公在廚房洗碗，原PO回房間換衣服，因為老公家中沒有鎖門習慣，所以她當下只有關門而已。沒想到這時突然傳來開門聲，本以為是老公進房了，但她抬頭一看才發現是公公站在衣櫃旁邊，「我當時正在穿褲子，把腳要套進去，然後上半身只有穿內衣」，2人對視後，對方才急忙道歉離開。

▲被公公偷看讓原PO崩潰。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

原PO事後向老公哭訴，但對方仍舊幫忙辯解，「我爸應該是不小心的，而且馬上就離開了」。但她覺得對方就是故意的，因為他們房間的衣櫃並非一進門就能看到的，而且對方進房前都沒有出聲音，感覺相當詭異，無奈沒有證據證明，她只能自己生悶氣，「我以後真的要鎖門了，不管了」。

不少網友看到後紛紛表示，「搬出去了啦，超噁心的，而且妳老公居然沒關係嗎？老婆被自己爸爸看光欸」、「進人家房間前不敲門真的很沒禮貌，而且看妳描述的感覺很像是他已經站在那邊看到了，等到妳抬頭發現他，他才連忙道歉」、「妳覺得不舒服就是不舒服，不要懷疑自己、相信自己的感覺！趕快搬出去住，老公不搬就自己住外面」、「妳老公更噁，還掩護公公」。