揭祕18禁泡泡浴「直接幫你那個」　還原A片動作！他驚視角太震撼

記者曾筠淇／綜合報導

Joeman頻道主題多元，其中「Joe是要對決」常引發討論。12日Joeman更新影片，對決奢華和平價泡泡浴，結果動畫和泡泡浴檢討會內容實在太精采，隨即讓男、女網友都熱烈討論，「好羨慕，當男生好爽」、「不看了，先去訂機票」。

Joeman日前貼出「80000日元的奢華泡泡浴對決14000元的平價泡泡浴」的影片，而這次體驗花費數十萬元日幣。中指通體驗的是最便宜的泡泡浴，50分鐘1萬4000日幣（約新台幣3107元），服務他的人是阿姨，目測年齡45歲以上，雖然是「熟茶」，但是「胸部真的大」，且服務很好。

中指通說，雖然這個方案便宜，但服務做得很足，阿姨會幫忙脫衣服，甚至細心的幫忙摺衣服。他還說，只要閉眼、不聚焦在年齡，還是會覺得很舒服，「超柔軟的海綿在幫你洗身體」，用「長輩」幫忙洗澡，且口技很強，「嘖嘖有聲的那種」，像有上過管樂課，果然「薑還是老得辣」。

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接著是中價位，「Crazy Man瘋男」晨灰體驗100分鐘3萬5000日幣（約新台幣7767元）的服務。晨灰透露他一進去就很緊張，當他雙手發抖時，服務他的萌衣小姐握住他的手，還抱著他，把他的頭靠過去；接著他觀察環境，發現有很多「謎片劇情」的道具，而他坐在小板凳上，還是難掩緊張情緒，這時萌衣小姐請他幫忙脫衣服，讓他有點小興奮。

▲Joeman新影片引發爆量討論。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

晨灰後來和萌衣小姐一起待在浴缸內，又一起到氣墊床上休息，最後兩人則是抱著聊天。事後萌衣小姐大讚晨灰是溫柔的人，有戀愛的感覺，「還會想再跟他見面」；晨灰則說萌衣小姐很用心，不像是「服務一個客人的感覺，她真的是把你當成是她的唯一的那種感覺」。

「Crazy Man瘋男」Nick體驗的是最高級的泡泡浴，要價8萬日幣（約新台幣1萬7700元）。Nick才一進去，連洗澡都沒有，「她就會直接幫你那個」，讓他嚇了一跳，後來兩人躺著，對方以69的位置幫忙服務，讓他的視野超震撼。

Nick也說，心乃小姐的技術非常好，而讓他最興奮的，就是對方使用潤滑液的環節，「跟A片裡面一模一樣的動作，對台灣男生一定會有這個既視感」，會投入度很高。最後到氣墊床上，心乃小姐「來去自如」，很順暢的滑來滑去、游移狂吸，感受很震撼，「你真的是皇帝」。

Nick表示，奢華泡泡浴最不同的地方就是一進去就先「下馬威」來一場，後來休息、挑逗一下，再來第二場。事後心乃小姐透露，她覺得Nick一開始很安靜、看起來很可愛，但到後來變得激烈，才發現對方體力不錯，表現很好。

▲▼網友熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）

影片曝光後，在Dcard上引發熱烈討論，不少男網友直呼，「想飛日本了」、「中指通真的好專業，老司機就是不一樣」、「賽後檢討，光看他們的表情好像就知道是啥價位的」、「賽後檢討彷彿看到以前跟朋友去喝茶的畫面」、「動畫做得超好笑」、「動畫好有趣，中指通真的老司機，超懂」。

另也有不少女網友表示，「雖然是直的，但也好想去給妹子洗」、「看完直接在浴室幫男友搖骰」、「動畫呈現真的很讚，完全可以理解發生了什麼，看還很期待牛郎特輯」、「自己是女生，看了覺得蠻好看的耶！很有內容，好棒的企劃呀」、「本來看到泡泡浴還真以為是純洗澡，沒想到點進去開啟新視野」、「我看了一直謎之微笑，也是第一次知道泡泡浴有這種」、「這集真的是發現新世界」。

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