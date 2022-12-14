　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

揭祕18禁泡泡浴「直接幫你那個」　還原A片動作！他驚視角太震撼

記者曾筠淇／綜合報導

Joeman頻道主題多元，其中「Joe是要對決」常引發討論。12日Joeman更新影片，對決奢華和平價泡泡浴，結果動畫和泡泡浴檢討會內容實在太精采，隨即讓男、女網友都熱烈討論，「好羨慕，當男生好爽」、「不看了，先去訂機票」。

Joeman日前貼出「80000日元的奢華泡泡浴對決14000元的平價泡泡浴」的影片，而這次體驗花費數十萬元日幣。中指通體驗的是最便宜的泡泡浴，50分鐘1萬4000日幣（約新台幣3107元），服務他的人是阿姨，目測年齡45歲以上，雖然是「熟茶」，但是「胸部真的大」，且服務很好。

中指通說，雖然這個方案便宜，但服務做得很足，阿姨會幫忙脫衣服，甚至細心的幫忙摺衣服。他還說，只要閉眼、不聚焦在年齡，還是會覺得很舒服，「超柔軟的海綿在幫你洗身體」，用「長輩」幫忙洗澡，且口技很強，「嘖嘖有聲的那種」，像有上過管樂課，果然「薑還是老得辣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著是中價位，「Crazy Man瘋男」晨灰體驗100分鐘3萬5000日幣（約新台幣7767元）的服務。晨灰透露他一進去就很緊張，當他雙手發抖時，服務他的萌衣小姐握住他的手，還抱著他，把他的頭靠過去；接著他觀察環境，發現有很多「謎片劇情」的道具，而他坐在小板凳上，還是難掩緊張情緒，這時萌衣小姐請他幫忙脫衣服，讓他有點小興奮。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman新影片引發爆量討論。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

晨灰後來和萌衣小姐一起待在浴缸內，又一起到氣墊床上休息，最後兩人則是抱著聊天。事後萌衣小姐大讚晨灰是溫柔的人，有戀愛的感覺，「還會想再跟他見面」；晨灰則說萌衣小姐很用心，不像是「服務一個客人的感覺，她真的是把你當成是她的唯一的那種感覺」。

「Crazy Man瘋男」Nick體驗的是最高級的泡泡浴，要價8萬日幣（約新台幣1萬7700元）。Nick才一進去，連洗澡都沒有，「她就會直接幫你那個」，讓他嚇了一跳，後來兩人躺著，對方以69的位置幫忙服務，讓他的視野超震撼。

Nick也說，心乃小姐的技術非常好，而讓他最興奮的，就是對方使用潤滑液的環節，「跟A片裡面一模一樣的動作，對台灣男生一定會有這個既視感」，會投入度很高。最後到氣墊床上，心乃小姐「來去自如」，很順暢的滑來滑去、游移狂吸，感受很震撼，「你真的是皇帝」。

Nick表示，奢華泡泡浴最不同的地方就是一進去就先「下馬威」來一場，後來休息、挑逗一下，再來第二場。事後心乃小姐透露，她覺得Nick一開始很安靜、看起來很可愛，但到後來變得激烈，才發現對方體力不錯，表現很好。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

影片曝光後，在Dcard上引發熱烈討論，不少男網友直呼，「想飛日本了」、「中指通真的好專業，老司機就是不一樣」、「賽後檢討，光看他們的表情好像就知道是啥價位的」、「賽後檢討彷彿看到以前跟朋友去喝茶的畫面」、「動畫做得超好笑」、「動畫好有趣，中指通真的老司機，超懂」。

另也有不少女網友表示，「雖然是直的，但也好想去給妹子洗」、「看完直接在浴室幫男友搖骰」、「動畫呈現真的很讚，完全可以理解發生了什麼，看還很期待牛郎特輯」、「自己是女生，看了覺得蠻好看的耶！很有內容，好棒的企劃呀」、「本來看到泡泡浴還真以為是純洗澡，沒想到點進去開啟新視野」、「我看了一直謎之微笑，也是第一次知道泡泡浴有這種」、「這集真的是發現新世界」。

►►►萬歲牌堅果、沖泡飲、調理包都有！「這1區」抗漲打9折

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告
歐洲議會驚爆史上最大弊案！　女副議長被捕
抗癌天使25歲病逝　捐出1器官救2生命
彭啟明不滿！　怒問鄭明典：改標準能溝通嗎
幕後／綠營正式「黨政分離」　政院新布局曝光！他有望接內政部長
梅西足球生涯兩大遺憾！　有1個快實現
倒數幾小時對陣摩洛哥！　法國2主力球員「掛病號」訓練都去不了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」　網掀2極看法

今晚7點抬頭看流星雨！　每小時150顆劃過夜空

氣象局改制沒先講？鄭明典指「四捨五入達標冷氣團」引彭啟明不滿

學測倒數30天　高中老師考前教戰「關注國內外時事」

不爽店家漲蛋價！外食哥「三餐自己煮」成本驚呆他：划算多了

點餐系統與燦坤合作！他驚呼：以後外送員要送電冰箱了

佳德放棄補件！輸陸食品申請書曝光　要求出示「原料／配料占比」

揭祕18禁泡泡浴「直接幫你那個」　還原A片動作！他驚視角太震撼

陽明山低溫-3.7℃！　PTT回憶6年前「霸王級寒流」：市區看到雪

阿根廷闖冠軍賽！他細想「爆冷輸沙國是好事」　一票人狂點頭

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」　網掀2極看法

今晚7點抬頭看流星雨！　每小時150顆劃過夜空

氣象局改制沒先講？鄭明典指「四捨五入達標冷氣團」引彭啟明不滿

學測倒數30天　高中老師考前教戰「關注國內外時事」

不爽店家漲蛋價！外食哥「三餐自己煮」成本驚呆他：划算多了

點餐系統與燦坤合作！他驚呼：以後外送員要送電冰箱了

佳德放棄補件！輸陸食品申請書曝光　要求出示「原料／配料占比」

揭祕18禁泡泡浴「直接幫你那個」　還原A片動作！他驚視角太震撼

陽明山低溫-3.7℃！　PTT回憶6年前「霸王級寒流」：市區看到雪

阿根廷闖冠軍賽！他細想「爆冷輸沙國是好事」　一票人狂點頭

無LOGO包款正夯！TB水桶包奢華又休閒、CELINE CLASSIC地位屹立不搖

國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告

貿協籌組疫後首發扣件拓銷團　領我國業者拓展歐洲市場

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」　網掀2極看法

今晚7點抬頭看流星雨！　每小時150顆劃過夜空

巨人狂灑13年107億　柯瑞亞簽下史上游擊最大合約

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

出入境免排隊！德國8機場開放台灣人自動通關　符合3條件就能用

認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

(G)I-DLE傳言登紅白...電視台14字回應！　逼哭粉絲：舒華要回家了

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

病人愛吃生魚片　胃鏡竟照出一條蟲

鋒面將掃全台　5天預測圖「一片深紅」

12星座「一周運勢」大公開！天秤座小心破財

男生抱抱怕勃起　女生「想什麼」答案超意外

黑絲妹醉倒停車場！慘被4輪輾全身痛爆

更多熱門

相關新聞

超市「泡麵一碗379元」！釣出百萬網紅曝口感

超市「泡麵一碗379元」！釣出百萬網紅曝口感

超市一碗近400元的泡麵，大家願意嚐鮮嗎？一名網友表示，看到這款「黃豆豬腳麵」寫著379元，讓他直呼「這價格不簡單！」文章曝光後，多數人認為同價錢，寧願去吃牛排或小火鍋，還有勇者自曝真的買過，「味道很獨特，我是一定不會再買第二次」，更狂的是，底下還釣出百萬YouTuber九妹回應11字。

Joeman買台積電慘賠小牛！隔6月再算　結果崩潰了

Joeman買台積電慘賠小牛！隔6月再算　結果崩潰了

Joeman開箱日本18禁風俗店！　「泡泡浴服務」萬網朝聖

Joeman開箱日本18禁風俗店！　「泡泡浴服務」萬網朝聖

4YouTuber瘦了一圈！她被點名狂讚：模範對象

4YouTuber瘦了一圈！她被點名狂讚：模範對象

引薦「1600女」下海進風俗店　仲介海撈4352萬！

引薦「1600女」下海進風俗店　仲介海撈4352萬！

關鍵字：

Joeman泡泡浴九妹Joe是要對決

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面