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超市「泡麵一碗379元」　網傻：寧吃小火鍋！釣出百萬網紅曝口感

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲奢華泡麵要價379元。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

超市一碗近400元的泡麵，大家願意嚐鮮嗎？一名網友表示，看到這款「黃豆豬腳麵」寫著379元，讓他直呼「這價格不簡單！」文章曝光後，多數人認為同價錢，寧願去吃牛排或小火鍋，還有勇者自曝真的買過，「味道很獨特，我是一定不會再買第二次」，更狂的是，底下還釣出百萬YouTuber九妹回應11字。

一名網友在公開社團《路上觀察學院》驚訝表示，最近在超市架上瞄到一款「貴族等級的泡麵」，讓原PO狂揉眼睛確認，「這價格不簡單！」照片可見，該款泡麵叫做「黃豆豬腳麵」，核對價牌上的品名沒放錯，真的要價379元。

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文章曝光後，一票網友也驚呆討論，「我會選擇去吃牛排，有沙拉吧、飲料、熱湯、冰淇淋」、「這價格不如去吃小火鍋，還有冰淇淋跟飲料」、「泡麵一碗60我都覺得貴了」、「這個錢我幹嘛不吃餐廳」、「一碗379元，老闆含淚賺了319元」、「我還以為我在日本勒」、「這個價錢我都能自己煮一鍋吃了」、「好奇搜一下，裡面真的有豬腳肉...但我還是不會買，寧願買豬腳+泡麵」、「看之前Joeman拍價格才288元，現在已經379元，一碗漲快100元好離譜」。

也有勇者超狂分享試吃心得，「這泡麵我真的有買來吃過，想說這麼貴的泡麵好吃在哪裡？那個味道真的很獨特，我是一定不會再買第二次」、「很難吃～這系列只有番茄牛肉好吃，還有一款榨菜的還可以」、「我吃過，不是我的菜」、「吃過一次，真的味道也不簡單，但不會吃第二次的」。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman認為麵體還好，主打湯頭特別。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

有趣的是，留言串意外釣出YouTuber「野生九妹（Joeman）」，他用私人帳號回應「這碗對決有拍過，蠻好吃的！」

事實上，該款泡麵是由五星餐廳「點水樓」監製，Joeman在「Joe是要對決」曾分享，湯頭像是老字號名店「驥園」雞湯的味道，因為對方也是用豬腳熬湯。接著回到主題，Joeman說，黃豆粉與豬腳滷出來的湯頭比想像中更順口，而麵體偏寬，「口感還行，我覺得主打就是湯頭」，至於豬腳入口即化，「肥肉很像是辦桌會吃到的控肉。」

▼留言釣出野生九妹。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

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