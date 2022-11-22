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生活日常煩惱多　靈鷲山四期教育以法開解轉苦境

文／賴芃縈

▲▼四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲來自全球學員同聚一堂聆聽開示。

靈鷲山教育院2022下學期四期教育課程，11月16日舉行最後一場課間學習「與法有約 我要請法」活動，吸引來自全球各地區學員參與線上聽法，學員請法內容艱深，法師深入淺出，善巧方便應機說法。解決生活日常煩惱，設計簡報圖片說明，加上親切活潑的引導，讓佛法義理變得易懂，特別是生活中容易遭遇的難題，如何將佛法結合於生活中，法師們開解法寶秘訣，讓參與學員獲益匪淺。

生活真實種種苦　佛法轉念煩惱解碼

今年6月剛接觸四期教育的蔡蕙如師姐，參加嘉義中心舉辦的「皈依三寶」共學營，打開了學佛的大門，很歡喜有四期教育次第的學佛課程。這次她不只報名線上「皈依三寶」繼續複習，也用心學習阿含期初階「初轉之法」線上課程。蔡師姐分享，5年前，母親癌末臨終問：「你們捨得我離開嗎？」當時相當糾結，不知怎麼做，才能讓彼此沒有遺憾？因為學習「初轉之法」的八苦，知道如何用佛法面對。最近婆婆年事已高而漸漸失智，家人彼此協調溝通，過程中，不斷自我提醒要心平氣和，解決各種疑難雜症，深深體會生活當中觀照「生命中處處是佛法」。

馬來西亞的楊菁凌師姐分享，因為在銀行上班比較忙，一路學佛就是追著四期教育的線上課程，從「皈依三寶」、「初轉之法」到最新進階「無我之道」，線上課程自由的學習時間，對自己是一大福音。特別深刻體會十二因緣的內容，近期被顧客指責，當時很生氣，但靜下來轉一轉念頭，氣一下子就消了。

她過去會持續生1、2個禮拜的悶氣，現在這個苦不必受這麼久了，因為這一切人和事都是緣起緣滅，都是假象，不需要再執著分別，既然「無我」拆解後就沒有一個我，那我為何要受生氣之苦呢？日常生活中，工作會摩擦起煩惱都是苦受，佛法讓我們學會將煩惱解碼，不再種壞的種子在我們的八識田裡，更能體會到「諸行無常、諸受是苦、諸法無我」。

打開智慧的雙眼　走在八正道的覺悟路上

三乘佛學院副院長淨華法師圓滿開示，他說，一位60多歲的朋友來參加阿含進階營隊課程，學習2天「五蘊無我」課程後，覺得非常受用和感動，能夠在生命裡值遇佛法，比起沒有接觸過的人，少了很多的障礙。淨華法師說，我們的生命叫做「暇滿的人身」，當我們的生命有因緣來學習真理，有因緣學習到覺悟的佛陀證悟的法，正如同讓我們的生命有機會打開智慧的雙眼，才知道生命的正確方向在哪裡，依止祂所教導的方法，去圓滿，去做到。

如果有人說聽不懂佛法，並不是最大的問題，我們為什麼不懂？因為我們常常只是知道，但沒真正做到。「八正道」是生命智慧的套裝軟體，如果從現在開始 提點自己努力精進，相信每位學員都能善緣俱足，走在覺悟清楚的道路上。

▲▼四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲淨華法師：有因緣學習到覺悟的佛陀證悟的法，正如同讓我們的生命有機會打開智慧的雙眼。

■慧命成長學院臉書https://www.facebook.com/HMCZXY
■四期教育2022下學期全球線上「結業式」11/30舉行
■認識更多四期教育https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu/

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