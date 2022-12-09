靈鷲山四期教育／被主管或家人朋友誤解，該不該解釋？

文／賴芃縈編輯整理

面對被主管或家人朋友誤解時，以前會馬上去解釋，很擔心自己被誤解。學習「無我之道」後，就想說一切無我，被誤解就算了，這樣對嗎？

靈鷲山三乘佛學院教學發展處主任寶祥法師開示：

每個是非來自因和果

過去心道法師曾經告誡我們：如果你覺得是不好的因，就不要去種，你跟對方的誤會，可能是過去生的，所以這個誤會講了兩件事情，一個是你，一個是你跟對方。

每個起心動念都是未來的生命，你現在所過的生活，可能是你過去所造的果，也可能是現在正要種植的因，因即是念頭，不論因果，最重要的還是念頭。

我執是引起眾生無明苦惱的來源

心道法師開示：你要常常讓自己的心沒有相可得，如果沒有相，就會解決很多問題。學習不生煩惱便生功德。執著就是我執，我執就是種子，種子存在我們心裏就發生了儲藏。

所以重點不在解釋或不解釋，心道法師教我們的判斷問題的原理－起心動念，如果你覺得去解釋誤會不好，可能你解釋時會有罵人的風險，那你就不要種這個因。不論你要不要解釋，你要常常讓自己的心沒有相可得。

如果你可以做到：

你解釋時不動怒，解釋完你又可雨過天晴，當然這個要很高的智慧跟寬容的心態。

如果你覺得現在非常憤怒，你可以緩一緩。

起心動念與善惡業因果報之間的關聯性

如同心道法師說，你如果沒有相，就可以解決很多問題，學習不生煩惱就生功德。所以學了「無我之道」，並不是叫你不去解釋，也不是什麼都不管，而是當下，你要看清楚你的心，記憶輪回了我們的習氣，我們要不要修改自己的脾氣呢？修身養性後，自然做法就會改變。

執著就是我執，我執它就是一個種子，種子會儲藏在我們的心裡，因緣成熟後，它會發芽、茁壯。不論是善因或惡因，它茁壯形成了一個記憶，你自己給自己種了一個記憶，給對方也種了一個記憶，然後在虛空又種了一個記憶。所以我們要學習的不是在相上，也許這個人他覺得解釋才對，也許這個人覺得解釋不對，那我們要做的就只有一個，就是「無我」，是要把你的「我執」跟「我」的相放下去除。

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