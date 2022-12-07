靈鷲山四期教育全球線上結業式　為生命帶來光明力量

文／賴芃縈





靈鷲山四期教育阿含期全球線上課程，11月30日晚間8點舉行線上結業式，上百名來自世界各地學員，克服時差透過雲端跨時空同聚一堂，為期5個月的學習，共有122名學員獲得全勤精進獎，51名獲得勤學獎。

必須運用善巧才連上網路的學員，穿越無法進入、無法連網、無法開啟的重重障礙，最後順利與法師及獎狀合影，在留言版寫下感謝的字句，一心想要參加結業式的熱情，及不忘師恩的心意，回饋了連月來辛勤授課法師們。

2022四期教育下學期課程報名人次超過千人，近400名學員已完成「初轉之法」，並報名「無我之道」課程，完成所有單元課程便可獲得全勤精進獎，而完課後，繼續寫完自我評量和小測驗，即可獲得勤學獎，學員認真學習的態度，隨著課程階梯慢慢向上攀升，不論是舊生或是新學員，一股小小的力量在網路串連，慢慢發酵形成善的力量。

精進轉換生命 佛法需要修證

靈鷲山教育院副院長淨華法師鼓勵學員，能夠完成所有的課程後，並且完成作業和測驗，勤學精進的態度，是面對自己慧命的一份堅持，精進是生命的一個轉換關鍵，祈願所有學員能夠為自己生命帶來光明的力量。

寶祥法師引用靈鷲山開山住持心道法師開示 : 「佛法就是修行，修行就是佛法，沒有修行，你根本不會成功，只是一個善業而已。」法師鼓勵學員學習四期教育不止行善，主要是要修行，修行才能夠有覺受，有了覺受，才有辦法去體驗佛法的深度、體驗佛法敏銳的思惟。

▲靈鷲山教育院副院長淨華法師鼓勵學員，學佛為生命帶來光明力量。

學佛即轉法輪 四期教育是生生世世的學習

班導寶髻法師則勉勵領獎及未領獎學員，開始學習佛法即是開始轉法輪，這也代表佛法可以繼續流傳於世，若是學員將所學所知的佛法分享與他人，那也是轉法輪，讚歎許多精進學員不斷重複學習，並且完成所有評量測驗，勉勵大家一起弘揚佛法。

遠在美國的靈鷲山宗委恆明法師，為學員做一次完整的四期教育剖析整理，並引經據典帶來許多生動的小故事，提供許多學習的自我管理小方法，讓學員深刻體會佛法浩瀚和學無止盡的喜悅。聆聽完整的佛法智慧，3門課程1993分鐘，就可以解開您無始以來的困惑，12月1日新學期開始報名，歡迎把握機會。

我要報名：

https://edu.ljm.org.tw/edm/2023ljmclass_allist_edm.html

認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

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