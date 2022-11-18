送給自己一份禮物／「心寧靜」教你做自己情緒的主人

文／詹麗珠







一個女人的「多重宇宙」是什麼？無非是家庭、工作、夫家、娘家……，最後才是自己，扮演了妻子、媳婦、嫂嫂、弟妹、女兒、姊姊、媽媽和員工等角色，每天要處理的瑣碎難題多如「貓毛」，總是要快速的切換角色來面對各種境

界。如果沒有遇見「心寧靜」，我的世界會是如何呢？



星福小站的孩子都是福星



我是三個孩子的媽，三年前我決定從 15 年資歷幼教工作崗位退休的同時，我先生被工作 27 年的電子公司強制退休，因此我決定再找工作，於是我來到新北市自閉症服務協進會，擔任「星福小站」身心障礙日間作業所的教保員工作。

教保員的工作是陪伴身心障礙孩子一起生活、工作，來到這裡的孩子們都有身心行為問題，我的工作即是要站在孩子的角度，找到合適的方法來改善他們的不安。



小志（化名）是我照顧的孩子，他跟媽媽很容易產生衝突，媽媽的關心他都覺得是嘮叨，因此常把情緒帶到「星福小站」，常常一進門包包還沒放下，便就表現得異常亢奮，一下子去更改白板日期，一下子管別人的櫃子沒關好，一下子又拿著耳溫槍要幫老師量體溫，種種的焦慮情緒表現在行為上。嚴重的時候，甚至可以看見被他拔光頭髮裸露在外的頭皮，當然其他學員也會不斷來告狀，而我通常就是直接糾正他。雖然每個孩子的焦慮和緊張都需要陪伴，但這些壓力無形中會轉嫁到老師身上，我的情緒也隨著他們的行為而起伏不定。

麗珠媽遇見「心寧靜」

2020 年在一個偶然的機會，我在靈鷲山網站上看見「第 15 期心寧靜情緒管理教學教師研習營」活動資訊，寫著「透過心寧靜的體驗，提升自我情緒管理的良好效益」、「學習自我覺察而管理自己情緒」，吸引了我的注意：一直以來我就很想知道自己「內心的聲音」到底是什麼？三天的研習課程中，我一次又一次練習「寧靜一分鐘」，在當下去覺察自己的心，去看見自己紛亂的念頭，覺察「心寧靜」的感覺，那是一種讓你的心可以完全安住的平靜。我看到凡事回到「心的原點」，就可以清澈，能夠洞悉心的狀態和情緒，此時，我就決定要把「心寧靜」跟緊緊。

麗珠媽與小志的心關係

下山之後，我每天上班的第一件事情就是做「寧靜一分鐘」，為一天的開始做最好的準備。小志依舊會出現情緒問題，但我處理的方式有了調整，我會先做心寧靜，然後再去問小志「你今天還好嗎？」，當我這樣問時，他會先停下手上的事情，然後我再跟他確認現在要做的是什麼？他便會冷靜下來，回到自己應做的事情上。

小志大部分時間沉默寡言，唯一的表情就是「笑」，開心的時候笑，做錯事大笑、難過時也笑，他沒辦法表達生氣、難過或不開心，所有的情緒都躲在「笑」的背後。我曾在他焦慮時帶著他一起做「寧靜一分鐘」，結束後請他跟我

分享「他的感覺」，他說覺得很安靜、很舒服。



現在的小志很有自信，他透過每天讀心寧靜五個口訣來學習，也會主動發現需要幫忙的地方，讓他焦慮的事情也越來越少，而且他已經可以直接面對錯誤並改正。隨著小志的改變，令人感動的是小志媽媽也跟著改變了。

▲麗珠媽和小志，形成善的循環。



媳婦媽媽的心寧靜 聽見兒子的心聲音



我出生在礦工家庭排行老四，上面有哥哥和兩個姐姐，下面還有一個弟弟，在家裡幾乎是隱形人，從小就不太有機會表達自己。國中畢業後就到台北半工半讀，習慣把自己的聲音放在內心深處。結婚後的生活角色有了轉變，將所有心力和精神付出給家庭、孩子和工作，我很認真地去扮演生活中的每一個角色，我相信自己是稱職的，但這裡面卻沒有

一個「我自己」的角色，在孩子們長大後，我開始有了強烈「想要傾聽自己內心聲音」的渴望！

我的爸媽很早就離開了，我一直把公公婆婆當成是自己的爸媽來陪伴，在他們身邊就像個愛撒嬌的小女兒，常常邀他們一起出遊。去年中秋節前，夫家親戚忽然退出家族 LINE 群組，後來我輾轉得知是因我陪伴公婆太多，導致他們被外人說閒話。在公公生日時，那個親戚音訊全無，讓公公難過得哭了！

婆婆心情也大受影響，兩個老人家變得悶悶不樂，我非常心疼他們，但不知道自己做錯了什麼，更不知該如何面對，那段時間我非常痛苦、難過和自責。還好有心寧靜的陪伴，透過一次又一次心寧靜的療癒，看見自己陪伴公婆那份

簡單的心意，也可以理解親戚被誤解後的心情。心寧靜帶我回到自己的初心，擁有重新面對家族關係的勇氣，並主動化解與親戚的心結，現在又恢復了家族原本的和諧。

麗珠媽和青春有個性的小兒子

身為三個孩子媽，我只要求孩子健康成長快樂學習，他們可以去做自己想做的事情。但正值高三的小兒子，常常以各種行為表現他的青春叛逆，我們之間常為芝麻蒜皮的小事吵架，我總是在衝突之後回房間睡覺，並告訴自己：他長大

了，就讓他自己負責，我真的不要再管他了。

突然有一天我收到學校老師的訊息！他在學校發生一點事情，但兒子回來之後絕口不提，我默默地翻了戴在手上的「寧靜手環」，靜心憶念手環上的五個口訣：深呼吸、合掌、放鬆、寧靜下來、心回到原點。做了幾次的心寧靜後，穩住了想要質問兒子學校發生什麼事，那顆不寧靜的心。

我請兒子一起幫忙摺衣服，兩人默默地，過沒多久我問他：「有什麼事情要跟我說就說出來吧，要不然你自己要悶兩天，很辛苦也不舒服。」就這樣兒子跟我說了在學校發生的事情，也表達了他將如何面對處理。因為「心寧靜」，讓我可以耐住性子，用好的口氣去對話和傾聽陪伴，鼓勵兒子把事情說出來，才能一起面對處理。

最近，我正在準備心寧靜線上推廣分享的 PPT 時，兒子前來表示關心。我問兒子：「媽媽學了心寧靜之後，有什麼不一樣嗎？」，兒子答：「表達自己」。聽到的當下，覺得很感動，原來自己這兩年跟著心寧靜教師團的學習，一步一步的改變，慢慢地可以去聽見自己「內心的聲音」——我要做我自己，做最真實的自己。那個從小到大的隱形人，那個結婚生子而忘記自我的人，感恩心寧靜翻轉了我的生命，從心找到自己，更懂得如何表達自己了，感恩兒子的看見。

▲母親的改變，使得兒子也有所收穫。

面對無常的「心寧靜」 看見自己的心宇宙

正當準備著五月底到台東參加寶貝女兒畢業典禮，5 月 25 日早上覺得喉嚨不舒服，一到「星福小站」馬上快篩，被眼前的兩條線嚇到了，馬上向主管報備，並且再做一次快篩，確定就是兩條線！快速將工作交代好返家，此時內心的壓

力、自責和自我批判一湧而上，我無力阻擋也壓不下去，天啊！在孩子生命中的重要時刻，我確診了！

居家隔離期間，我第一次真正擁有「自己的房間」，第一次可以整個星期不用工作，第一次讓孩子來照顧我，親自為我下廚，還想辦法逗我開心，雖然我們同在一個屋簷下，卻必須隔著一扇門。我的身體沒有太多的不適感，但內心卻無比沉重，每當聽到房間外面的家人突然咳嗽或打噴嚏，我的心就會揪一下，深怕家人也感染了。

起初幾天的「心」很緊，連呼吸時都有種被重物壓住的沈重感。這個確診的時機點，確實帶給我很大的考驗，在這樣的時間空間裡面，如何讓自己可以安住自己的心，常常看著自己擔心的念頭起起落落，內心的害怕也起起伏伏，還好

有心寧靜的陪伴，一次一次做「寧靜一分鐘」來覺察自己的內心狀態，心寧靜確實是「練心」的好夥伴。

人心總會為了不確定的事情，產生很多擔心害怕，在做了「心寧靜」之後，就能快速讓自己回到當下，去覺察哪些是真的、哪些是不存在的，看見之後就能安住，雖然過沒多久念頭又產生，再一次又回到心寧靜。法師寫訊息鼓勵我

說：「修行沒有境界考驗，就不知道自己有沒有功夫。」這句話說得貼切，剛好可以驗收自己在心寧靜的學習。兩年來，我如實地看見自己的成長，如果沒有心寧靜的陪伴，這七天的隔離可能只有擔心和焦慮，更難以想像七天後的我會變成什麼樣子。

心道法師說：「寧靜是宇宙最大的能量」，這次在隔離中做心寧靜時，真的可以感受這一個從自己內心發出來的寧靜能量，一次又一次，忽然也體會了心道法師說：寧靜一分鐘這五個口訣是師父畢生修行的精華，不是可以從書本上去獲知或是看了就可以體會的，這真的是要如實做才能夠發現的。



麗珠媽的宇宙心願



這次確診居隔的「無常」，提供了我生命最好的歷練，再次印證每一天我們都在無常中穿梭。記得在一次心寧靜的培訓課程中，法師帶著我們點燈供佛祈願，我看著佛菩薩，心裡也跟心道師父祈願：「我要跟著全球心寧靜教師團的夥伴推廣心寧靜，更希望心寧靜可以推廣到世界各地。」。我因為接觸心寧靜而改變，周遭的人也發現我變得不一樣了，所以我要繼續緊緊地抓著「心寧靜」不放手，我真的很愛心寧靜。



「心寧靜」讓我看見，只要有好方法每個人都可以改變，不論是在家庭或職場上都可已變得更好，也能更真實地看見自己。如何讓自己不會迷失或分裂在現實生活的多重宇宙中？其實很簡單，提醒自己時時刻刻心寧靜，努力「讓心回

到原點」，任何難事都能迎刃而解，正如同心道法師說：「寧靜是宇宙最大的能量，心和平，世界就和平。」，因此擁有「心寧靜」，我也找到宇宙最大能量。

▲全球心寧靜教師團



「全球心寧靜教學」線上將於11月26日（六）09:00至12:00舉行。

免費報名網址：https://weborder.ljm.org.tw/order/act_detail?PK=111U16CN02803&type=3

