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ETtoday > 生活 > 生活 2022年12月14日 10:00

電動機車車主心痛自白　明明只是小刮傷維修費就破萬！？

▲eMoving白牌快充電動機車「進軍小琉球」！下一站蘭嶼3年投1000台。（圖／記者張慶輝攝）

▲為吸引更多人換購電動機車，中央與地方政府也推出各項補助方案。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

好想買一台機車，到底該買電動機車還是燃油機車？民眾最在意價格問題及車身重量，尤其是最怕發生停在機車格中拉不出來的囧境，電動機車主打輕量化，大眾都能輕鬆駕馭且能節省油費，為了吸引更多人換購電動機車，中央與地方政府也推出各項補助方案，像是台北市民、新北市民與桃園市民購車最高可省下2萬7300元，對於想要淘汰家中老舊燃油機車的民眾來說，換購電動機車是精打細算後的最佳選擇。

電動機車車身一體成型 無法單點修復

但有些痛只有電動機車車主才知道，有網友表示自己近期車禍犁田導致車側刮傷，功能未受損維修費卻高達上萬元，原因是車身一體成型無法單點修復，且只能送原廠維修，加上已過保固，金額累加超驚人，也引來不少電動機車車主直呼維修費真的好貴。

▲▼電動機車,國泰產險,維修費。（圖／資料照）

▲建議車友為愛車加保車險，才能減少荷包損失。（圖／ETtoday資料照）

為愛車加保車體險　減輕荷包損失

燃油機車在每一間機車行都能修，零件也有許多副廠產品可選，價格相對有彈性。但電動車若發生車碰車事故，維修都必須進原廠，且零件單價高，像是車頭燈、車殼都要價不菲，維修費隨便估一估都破萬，也有許多民眾擔心愛車停在機車格被竊，這時若有加保車體險，就能囊括上述保障，讓電動車主們大大減少荷包損失！

現在其實電動機車和燃油機車一樣，陸續推出更加完整的保障，而疫情期間帶動了網路經濟的發展，全家人的大小事「上網」都能解決，省去舟車勞頓的交通時間。國泰產險

1. 車碰車事故維修費保額，最高可補償6萬

2. 車禍因火災事故毀損修理費，最高可補償6萬

3. 電動車整台車或零件遭竊的損失費用，最高可補償6萬

4 車子若被偷的尋找期間，每日通勤費用補貼300元，最高給付30日

只要上傳所需資料就能快速完保，不受上下班時間的限制，官網24小時都能試算投保，除了降低接觸風險、節能減碳做環保之外，更不用專程請假跑一趟保險公司，即可為愛車提供完整保障，省時省力超有效率。

▲▼電動機車,國泰產險,維修費。（圖／國泰產險提供）

▲國泰產險針對電動車族新推出的電動機車險，提供懶人包清楚列出保障內容。（圖／國泰產險提供）

►電動機車車主必做功課！A到也不心痛，讓車體險守護你的荷包

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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電動機車國泰產險維修費
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