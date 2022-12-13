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伊朗足球員聲援女權「遭判死刑」！國際職業足協怒批：震驚、厭惡

▲伊朗職業足球員阿米爾（Amir Nasr-Azadani）遭判死。（圖／翻攝自推特）

▲伊朗職業足球員阿米爾（Amir Nasr-Azadani）遭判死。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發頭巾革命，各地抗爭活動仍然不斷，伊朗政府則是在近期一周之內，接連公開處決2名反對人士做為回應。外媒指出，26歲的伊朗職業足球員阿米爾（Amir Nasr-Azadani）因聲援國內女性爭取權利而被判處死刑，讓國際職業足球員協會（FIFPRO）也發文痛批，對於這個消息感到「震驚和厭惡」。

根據外媒《CNBC》報導，阿米爾因犯下「向真主發動戰爭（moharabeh）」罪而遭到當局逮捕，並稱他涉嫌殺害伊斯梅爾沙迦（Esmaeil Cheraghi）上校及2名巴斯杰（Basij）民兵組織成員。伊朗國家電視台11月20日也發布了阿米爾被迫認罪的畫面，不過當地媒體指出，阿米爾從未出現在這起謀殺案的事發地，他參加抗議活動的時間也很短，只是喊了幾個小時的口號而已。

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

▲艾米尼之死引發婦女上街抗議。（圖／路透社）

阿米爾的親屬向當地電視台透露，家人們並不知道阿米爾被捕的原因，他們曾試圖雇用律師，但卻沒能成功，而阿米爾被捕後的幾天裡，家裡也陸續收到國家安全部隊的威脅，表示若透露阿米爾被捕的消息，「將會受到最嚴厲的判決」。為了避免阿米爾被判死，他們過去只能選擇保持沉默，以為這樣就能改變阿米爾的命運。

據了解，阿米爾過去曾為伊朗國家青年隊隊員，還曾效力於伊朗超級聯賽的拉亞漢足球俱樂部（Rah-Ahan Tehran FC）、牽引機足球俱樂部（Tractor SC）和雷漢足球俱樂部（Gol-e Rayhan）等球隊，在場上擔任後衛。

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

▲伊朗各地抗爭活動不斷。（圖／路透社）

消息曝光後，FIFPRO發布公開聲明表示，對於阿米爾在爭取婦女權利和基本自由後，卻面臨死刑的報導感到震驚和厭惡，呼籲伊朗政府撤銷判決，「我們與阿米爾站在一起，呼籲立即取消對他的刑罰」。

今年9月，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反伊朗嚴格的女性著裝規定被道德警察逮捕後死亡，引發全國人民起義示威，當局暴力鎮壓革命，近500人在鎮壓下喪命。

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