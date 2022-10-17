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機場捷運延伸中壢爆「號誌無法整合」　直達車進不了市區

▲桃園青埔地區有高鐵與機場捷運便捷交通，發展受到各方重視。（資料照／記者楊淑媛攝）

▲機場捷運延伸中壢傳出號誌整合出問題。（資料照／記者楊淑媛攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(10/17)赴立法院交通委員會業務報告，提及機場捷運延伸中壢火車站將於118年7月完工，其中A22站老街溪站將於今年底通車，不過立委魯明哲質詢時驚爆機場捷運延伸路段號誌系統無法整合，直達車根本開不到A22站，且還須靠手動人工切換號誌，質疑年底恐通不了車。

根據交通部報告指出，機場捷運延伸中壢火車站計畫及增設第三航廈A14站，規劃從機場捷運環北站A21站往南延伸至中壢火車站A23站，路線長度約2.06公里，再增加2座地下車站，計畫期程展延至118年7月完工，總經費維持138億元，A22站老街溪站預計111年底通車。

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此外，A14站增設計畫預計從112年2月展延至115年13月，展延46個月，總經費維持52.94億元，結構工程已經在110年6月開工，規劃配合第三航廈啟用在114年底通車。

機場捷運第一階段通車到環北站號誌系統為承包商丸紅轉包給英國西門子施作，而機場捷運第二階段A21環北站到A23中壢站機電由德國西門子得標，如今卻傳出號誌整合出問題。

立委魯明哲表示，機場捷運延伸中壢站差在機電、號誌無法整合，會有行車困難，現在A22站還在驗收討論階段，明年上半年可不可能通車都不知道，質疑年底通不了車，兩訊號系統竟然要手工切換，全世界沒幾個軌道系統這樣。

魯明哲質疑，很多民眾以為通車後，直達車就可以到市區A22站，但直達車根本進不來，直達車沒裝新的訊號系統，這問題很嚴重，且區間車等開到A21站，還要手動人工切換號誌，令軌道界也非常憂心，要求鐵道局重新估算延後通車時程。

交通部長王國材則表示，兩個號誌系統整合需要花時間。

鐵道局長伍勝園則表示，號誌整合受到疫情影響仍在溝通，鐵道局已經找德國西門子總公司派號誌高層來台處理和討論，原本延伸中壢就規劃直達車不進入A22站和A23站，因為僅有2站，但多了直達車會影響區間車待避和行車時間，因此規劃直達車不進入市區。

伍勝園指出，機場系統未來兩個號誌系統即便整合完成，仍要手動切換，但不會影響行車時間和運行。至於A22站是否年底通車，伍勝園強調仍在努力中。

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