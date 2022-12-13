募資3百萬元↑！合作理科太太課程惹議　平台聲明「可退費」

▲理科太太推出「諮商筆記」線上課程。（圖／翻攝自理科太太臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬YouTuber理科太太日前與線上平台合作，募資「諮商筆記」課程，是否涉醫療行為頗有爭議，也引發專業人士反彈。對此，發行平台「Hahow 好學校」在粉絲專頁貼出公告，除了帶到開課用意，也強調會重視退費需求，「為維護消費者權益，有意退費者，可向客服人員反應，我們會協助大家完成退費流程。」

「Hahow 好學校」13日上午11點在粉專貼文，「謝謝各界對於《理科太太的諮商筆記》的關注及建議」，指出透過線上課程傳遞知識技能、創造多元觀點的交流，一直是團隊致力達成的目標，「這門課程的初衷，希冀透過理科太太的經驗分享，啟發大眾勇於展開自我認識與探索的第一步，並不涉及諮商與心理治療。」

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至於引發爭議，平台也與理科太太團隊溝通過，決定進行課程調整，「為了更精準傳遞課程資訊，在與理科太太團隊討論後，雙方達成共識，將針對這堂課程更新內容，調整為更貼合本意的課程名稱及說明，並增加更多具體的課程細節及試看單元，幫助使用者評估自身需求。」

「Hahow 好學校」也說，會盡力保障每一位使用者學習、分享的權利，但為了維護消費者權益，如果有意退費的話，只要跟客服人員反應，一定會協助完成退費流程，「於此同時，我們虛心接受所有人的建議與指教，嚴謹面對，督促自身持續進步，並提供更完整的學習與分享環境。」

最後，「Hahow 好學校」直呼，「期待過去被視為私密且難以言說的心理議題，能夠展開更多正向多元的公開討論與探究，開啟瞭解、擁抱心理健康的分享交流。」

據悉，理科太太2021年底宣布離婚，結束5年婚姻，走出婚變低潮的她，之前就曾透露有接受心理諮商的幫助，近日她以自身100多個小時的諮商經驗，與線上學習平台「Hahow好學校」合作推出課程，以最低1799元、最高4499元販售「諮商筆記」，截至10日晚間9時17分，已有2577人購買，募資金額達到307萬5552元。