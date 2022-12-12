逆風幫理科太太說話！女作家「筆記內容全看過」：真情流露不容易

▲吳淡如替理科太太說話。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

記者曾筠淇／綜合報導

百萬YouTuber理科太太推出「諮商筆記」線上課程後，引起外界反彈，且有不少人質疑「諮商」牽涉到醫療行為恐違法。對此，知名作家兼主持人吳淡如幫忙緩頰，說她看過全部的文字稿，「文筆非常好，真情流露」，不過題目取得不好。

吳淡如今（12）日發文，說她要幫晚輩理科太太說話。她認為，這個線上課程的題目取得不好，她先前也與對方提過，不過內容的文字稿她已經全部看過，「文筆非常好，真情流露，真不容易，一個人願意這樣度過自己的掙扎，生命才會有厚度」。

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理科太太後來也轉貼該文，感謝吳淡如替後輩說話，還幫忙想了一個新標題是「療癒人生，改變自己」。不過她也無奈，有很多有心人士沒看過全部內容，就斷定她的課程是要幫人諮商，「我一直在做的事，就是鼓勵大家勇敢踏入諮商」。

貼文底下，一派網友認為，「無視上百則專業建議，只取其一對自己有利的發言，很忠於自己」、「如果你真有心，就把你的文稿給專業人士看，或者你的諮商師看過，確認真的沒有遊走在灰色地帶，那才是真的對你的課程負責」、「當個不用負責的人最容易，站出來講話還要被當酸民真的好可憐，理科太太還是繼續堅持己見，實在不知道要說什麼，真的很希望你醒醒啊」。

也有網友替理科太太加油打氣，「明明理科太太只是用筆記，希望能用另外一種方式讓需要的人學會如何自我察覺而已啊」、「可以理解你想分享自己的故事並且鼓勵台灣人多去諮商的心情，不知道這樣的分享為何要被拿出來鞭」、「分享自己諮商過程、人生經驗，鼓勵大家去諮商並且標價到底錯在哪」。

針對外界質疑，上架該課程的平台Hahow好學校表示，「課程本身不會涉及心理治療」，僅以理科太太的諮商實踐經驗為主。

▲理科太太諮商課程被罵。（圖／翻攝自Facebook／理科太太 Li Ke Tai Tai）

台北市衛生局心理衛生科長陳小燕表示，理科太太很聰明，透過強調「不會提供諮商或心理治療」來規避違法疑慮，因此現階段要判斷這個課程是否有違法其實有難度，之後如果有民眾陳情並提供具體事證就會介入調查，但民眾若有諮商需求仍應尋求正確管道。

台北市衛生局心理衛生科技正黃思維也表示，從目前得到的消息來看，理科太太確實遊走法律邊緣，觀感不好。由於該課程提供作業區或互動專區，所以他也說，若網站不具心理治療所、諮商所資格卻使用類似名稱，恐涉及違反心理師法第22條第2項，裁罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

另外，若理科太太在課程中提供涉及醫療行為的互動，則違反未具心理師資格執行相關業務，可依同法對開課者處2年以下有期徒刑，併科3萬以上15萬以下罰金；就算理科太太請心理師協助在平台上回答，心理師也恐因未報備核可場所執行業務，依心理師法第10條，處1萬元以上、5萬元以下罰金。

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