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高雄民宅遭3波槍擊！屋主另處房產才遭車衝撞...鄰居嚇到不敢睡

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄又發生槍擊案！林園分局轄區12日凌晨發生槍擊事件，一處民宅被人開了6槍，民眾聽到槍響之後立即報案，警方趕到現場後，調閱監視器畫面鎖定可疑人車追查，目前已尋獲做案用車輛。事實上，該被害人在附近的另處民宅昨天就先被人開車撞入，今天凌晨住處又遭開槍，附近民眾嚇得整晚不敢睡覺。

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

附近鄰居指出，今天半夜凌晨3點睡到一半，突然聽到碰！碰！2聲很大聲的槍聲，讓他馬上驚醒查看，發現對面民宅遭到開槍，沒想到大概隔20分鐘後，再度聽到2聲槍聲，接著3點40分，又傳來2大聲槍聲，他立刻報警，但也被嚇得整晚不敢睡覺。

據了解，住處遭開槍的受害人才剛搬來沒多久，身分單純，家裡有4、5個小孩，昨天他在附近的另一處民宅才剛被人開車衝撞，沒想到住處馬上又遭人在深夜連轟6槍，究竟是為何原因遭開槍，令附近鄰居不解。

林園分局對此指出，12日3點41分接獲通報，在林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。

分局長張泰賓獲知消息，立即與刑警大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，涉案車輛目前已查獲並鎖定涉案人，至於發生原因將於犯嫌到案後釐清。

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