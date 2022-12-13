國寶集團力行公益不落人後　重陽節邀長輩「健走18洞健康動一動」

▲國寶集團在東華球場舉辦重陽健走公益活動獲得熱烈迴響，參加人數達六百人 。（圖／國寶集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

國寶集團董事長邵明斌的巧思規劃下，於九九重陽節以「關懷長者」為出發點，於這天在東華高爾夫球場封場一天，舉辦健走活動，邀請50歲以上的長者免費參加，一起漫步在翠綠的球場上，讓從沒走進過球場的長者，有機會感受高爾夫球場的迷人風光，除了讓所有與會的長者度過一個收穫滿滿的重陽節外，一直以來對於慈善公益不遺餘力的國寶集團，當然也不會忘記加碼愛心。集團總裁朱國榮親臨現場，致贈50萬元善款給「惜食台灣行動協會」，響應老人送餐服務計畫。讓許多偏鄉地區的獨居老人，每天都有熱騰騰的餐食可以溫飽。

響應老人送餐計畫 讓愛與關懷無所不在

國寶集團愛心不落人後，為響應老人送餐服務計畫，國寶服務股份有限公司湯順甄董事長帶領同事們一起將溫暖送到「惜食台灣行動協會」，親手備菜做便當，將每一個集合愛心的便當親手送給獨居老人手上，充分發揮愛與關懷，將愛散播到社會弱勢角落。

▲國寶服務股份有限公司湯順甄董事長送愛至「惜食台灣行動協會」。

ETtoday高爾夫球邀請賽慈善送愛 國寶用心 揮出希望

國寶集團表示，「我們重視生命的價值，並積極將企業社會責任內化到核心本業，因此長期關懷弱勢需求、力行環境保護行動，未來也將持續努力把溫暖與希望的種子，散播到社會的每一個角落，讓這個世界更美好」。

這次國寶特別參與《東森新媒體ETtoday》主辦的「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」，就是希望加入東森慈善基會連續送愛到部落20餘年的公益行動，共同為偏鄉的寒冬送暖盡一份心力，為部落孩子們揮出愛與希望。

▲《ETtoday新聞雲》首次舉辦高爾夫球邀請賽，與各大企業歲末送暖公益揮桿。（圖／ETtoday）

每年歲末年終，東森慈善基金會都會特別會偏鄉學童及弱勢家庭、長者募集保暖物資、聖誕禮物與童書，帶給他們一個溫暖豐盛的冬天。今年特別由《東森新媒體ETtoday》主辦「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」，活動將於12月14日(三)在國華高爾夫球俱樂部舉行，這場業餘高爾夫球賽事將結合慈善公益，共同為偏鄉的寒冬送暖加把勁，而參與活動的愛心企業主也將捐款給「東森慈善基金會－送愛到部落」，為部落孩童點亮未來與希望。