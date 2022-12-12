狂聞貼身衣物！婆婆嫌「沒洗乾淨」人妻氣炸　網見1關鍵：這樣才好

▲一名女網友發文抱怨，婆婆常會把她的衣服跟貼身衣物拿起來聞。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

生活習慣不同常常導致家庭成員之間的摩擦，但若對象是婆婆那恐怕更難以溝通。一名女網友發文抱怨，婆婆常會把她的衣服跟貼身衣物拿起來聞，接著擅自幫忙洗一遍，再當著全家人面前說「妳的衣服洗不乾淨」，甚至當眾教學，要她先用刷子刷底褲再丟洗衣機，還不讓媳婦跟其他家人一起洗衣服，讓她超傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「不知有沒遇過一種婆婆，會聞妳的衣服跟貼身衣物，聞了幫妳洗一遍，再當家人面前說妳的衣服洗不乾淨，再教妳要刷子刷底褲，再丟洗衣機，女的衣服不能跟男的一起洗，可是婆婆妳的衣服不是跟男的一起洗嗎？難道妳是男的？」

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人妻無奈表示，「結婚17年，我的衣服是跟我兩個女兒一起洗，而他們一家一起洗，只有我永遠是外人，還天天把媳婦當女兒掛嘴邊，真是去妳的！」貼文曝光後，網友紛紛留言「這應該是電視劇才會出現的情節吧」、「好險我還沒進門就先說我自己房間要放一台洗衣機」、「差別待遇，排外很明顯」。

不過，多數人則認為「衣服分開洗才是對的，這樣才衛生」、「不一起洗才好啊～我記得之前有看過為了省水省電的，不止內衣褲男女混合，連抹布什麼的都一起洗...想想就覺得噁到爆」、「我覺得跟他們分開洗也好，貼身衣物手洗也會比較安心」、「貼身衣物跟別的衣物一起洗，比較容易長菌，尤其是襪子」。

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