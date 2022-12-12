北市中崙派出所「黑衣人之亂」　監察院彈劾前松山警分局長等4人

▲松山分局之亂監視器畫面。（資料照／突發中心翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市松山分局中崙派出所2021年4月發生楊姓教官嗆人，黑衣人追進派出所並砸毀電腦，事後警方未追究電腦遭砸毀，又爆出派出所監視影像遭人為刪除的重大滅證弊端，重創警譽。經監委陳景峻、蔡崇義立案調查，以13比0的票數全數通過彈劾時任松山警分局長林志誠、中崙派出所所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光四人。

另對於中崙派出所通報失控、監錄管控失靈、事證調查未翔實、風紀督考失常、移送法院裁罰前未詳加檢視事證等違失，監察院也提出糾正，並將相關員警移送偵辦。

事件發生在2021年4月16日凌晨2時許，因數名黑衣人與楊姓教官起口角而闖入中崙派出所發生衝突，並動手砸毀值勤台的電腦螢幕，然該松山分局卻掩飾事實等情事。

監委陳景峻、蔡崇義立案調查後，指出顏敏森輪值當晚主管，對於數名黑衣人闖入叫囂及毀損值勤台公務電腦螢幕一事，除未詳實通報分局勤務指揮中心外，亦指示服勤員警隱匿案情，未呈報上級長官，甚至與傅榮光共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，湮滅他人刑案證據；而林志誠明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後，說法又數變，於監察院詢問時仍極力掩飾。

許書桓部分，陳景峻、蔡崇義說，許於事發後當天早上8時聽取顏敏森報告後，即便案情不盡明瞭，應指示所屬續查並依法處置，同時呈報上級長官，惟卻意圖隱匿當晚發生的事，共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，不僅未依法令所定執行其職務，且損害政府信譽。

兩位監委表示，該4員具《公務員懲戒法》第2條第1款的應受懲戒事由，且有懲戒的必要，因此提案彈劾，並移請懲戒法院審理，以究其重大違失之責。

另外，陳景峻、蔡崇義查案時除把還原的監視器畫面以秒為單位擷圖分析，並轉譯密錄器、比對各員供述及各次行政報告後，提出調查報告，除糾正松山分局外，也將「縱放人犯」及「登載不實」新事證的涉案員警移送偵辦，並建請將肇事起因的楊姓教官送懲戒法院處理，目前已經監察院內政及族群委員會審查通過。