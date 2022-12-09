「城中城大火46死」監察院糾正高雄市　市府回應：持續改善精進

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者賴文萱、林彥臣／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，一審判處嫌犯黃格格無期徒刑；而相關行政單位則查無不法，檢方也予以簽結。監察院9日指出，高雄市政府放任該大樓違規停放大量機車、未能察見其防火區劃破壞、未積極輔導成立管委會，且消防安全檢查消極被動、流於形式，內政部亦疏於督導，通過監委提案糾正高雄市政府及內政部。高雄市整府對此回應表示，尊重監察院調查報告結果持續改善精進相關作為，確保市民生命財產安全。

高雄市府回應指出，針對城中城火警事件，高雄市政府業已在第一時間成立專案調查小組，並已在網路上公布檢討報告，分別點出消防局、工務局的各項缺失，要求改進並予以懲處完畢。對於今（9日）監察院糾正案內容，市府表示尊重，也會根據監察院的調查報告，積極檢討強化改善，以維市民財產及公共安全。

市府表示，對於監察院調查結果，高市府工務局表示尊重。工務局表示，針對城中城火災事件，已加強進行精進作為包含對於老舊大樓逃生避難設施阻礙強制排除、訂定修繕防火門補助計畫、公告實施本市「8層至15層集合住宅應辦理建築物公共安全申報」及制定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」等具體改善措施。

市府表示，消防局也有相關策進作為，包括針對老舊大樓三大補助措施，提升住警器裝置率，成立「維護公共安全督導會報」，由市長擔任召集人，邀集各領域專家學者及相關局處首長，每2個月定期召開會議，建立公共安全之業務跨機關協調運作平台，提升公共安全政策執行成效。同時，根據監察院調查報告內容，積極改善，精進相關作為，落實高雄市公共安全政策及執行力，維護市民安全。

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