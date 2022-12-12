常有人喊遷！他問松山機場「惹到誰」　網笑：擋到人財路

▲網友疑惑松山機場定期有人喊遷建，到底是惹到誰。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

吳怡農日前拋出遷建松山機場，原址興建公園等政見，引起一陣討論。有網友傻眼問，「到底松山機場擋了誰的財路， 一直有人提要拆遷呢？」有網友認為是機場「擋到某些人財路」。

一名網友在PTT以「松山機場惹到誰了」為題發文，表示台灣有一群人，會定期喊要廢除松山機場來蓋大公園，但後來都沒真正討論。原PO也指出，松山機廠方便讓台北人去上海、東京和首爾，而美國也常在這降落，又同時是軍用機場、附近有指揮部。讓他疑惑「到底松山機場擋了誰的財路？才有人一直提要拆遷？」

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▲今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，所搭乘專機降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

貼文一出大家也開始討論到底是擋到誰的財路，紛紛留言，「 建商」、「附近建案限高，擋很多財路」、「拆掉附近限高區域重劃的利益阿」、「擋住國民兩黨和財團及黑道發財路」、「黑道覬覦R」、「讓建商賺一點錯了嗎？」、「擋到建商的財路很多年了」、「惹到建商跟炒房仔」、「 建商 政治人物」。

也有人分析，「你想想那一大片可以蓋多少房子還有影城、百貨公司」、「市中心有機場本來就會防礙都市發展」、「都市計畫要鬆綁」、「看看水湳機場現在地皮多貴」、「因為他跟桃機共用起降航道」、「內湖交通問題有很大一部分是松機的原因」、「松機是給總統撤退用的 怎麼可能拆」。